Red Centre Wanderer ab Alice Springs
Red Centre Wanderer ab Alice Springs
ab CHF 545.– / pro Person
ab/bis Alice Springs
Highlights:
- «Field of Lights»
- Ayers Rock
- Watarrka Nationalpark
- Kings Canyon
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1-2. Tag Alice Springs - Uluru (Ayers Rock) (ca. 450 km)
Nach der Mietwagenübernahme fahren Sie zum weltgrössten Inselberg, dem Uluru (Ayers Rock). Gegen Abend empfehlen wir Ihnen, dem Lichtspektakel des Sonnenuntergangs am Uluru beizuwohnen, wenn der Felsen in den schönsten Rot-, Violett- und Orangetönen leuchtet. Zudem können Sie das «Field of Lights», eine Lichtinstallation beim Uluru, besuchen. Empfehlenswert ist nicht nur der Besuch bei Sonnenuntergang, sondern auch bei Sonnenaufgang. Geniessen Sie einen weiteren Tag im Nationalpark und umwandern Sie den Uluru, besichtigen Sie die interessanten Kulturstätten der Aborigines sowie die eindrücklichen Felsdome der nahegelegenen Kata Tjuta (Olgas).
3-4. Tag Uluru (Ayers Rock) Kings Canyon (ca. 305 km)
Heute fahren Sie über Curtin Springs, Angas Downs und die Kings Creek Station zum Watarrka Nationalpark, der Heimat des bekannten Kings Canyon. Wir empfehlen Ihnen die Rim Walk Wanderung beim Kings Canyon zu machen, bei welcher Sie einen fantastischen Weitblick geniessen können.
5. Tag Kings Canyon - Alice Springs (ca. 330 km)
Die letzte Etappe Ihrer Reise im Roten Zentrum führt Sie durch die schier endlose Weite des australischen Outbacks mit seinen roten Sanddünen zurück nach Alice Springs. Mit etwas Glück treffen sie unterwegs auf Kängurus oder andere einheimische Tiere.
Mietwagenrundreise 5 Tage ab/bis Alice Springs
- Unterkunft in der gewählten Kategorie
- Standard & Superior: 2 Frühstücke
- Ausführliche Reisedokumentation
- Australien Strassenkarte
- 4x4 Mietwagen
- Mietwagenzuschläge gemäss Bedingungen
- Nicht erwähnte Mahlzeiten & Getränke
- Aktivitäten & Ausflüge
- Nationalparkgebühren
- Reiseroute und Preise sind von der Verfügbarkeit der Unterkünfte abhängig
- Die Kilometerangaben können je nach persönlicher Route variieren
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 545.– / pro Person