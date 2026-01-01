Red Centre Wanderer ab Alice Springs

Alice Springs - Uluru (Ayers Rock) (ca. 450 km)

Nach der Mietwagenübernahme fahren Sie zum weltgrössten Inselberg, dem Uluru (Ayers Rock). Gegen Abend empfehlen wir Ihnen, dem Lichtspektakel des Sonnenuntergangs am Uluru beizuwohnen, wenn der Felsen in den schönsten Rot-, Violett- und Orangetönen leuchtet. Zudem können Sie das «Field of Lights», eine Lichtinstallation beim Uluru, besuchen. Empfehlenswert ist nicht nur der Besuch bei Sonnenuntergang, sondern auch bei Sonnenaufgang. Geniessen Sie einen weiteren Tag im Nationalpark und umwandern Sie den Uluru, besichtigen Sie die interessanten Kulturstätten der Aborigines sowie die eindrücklichen Felsdome der nahegelegenen Kata Tjuta (Olgas).