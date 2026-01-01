Adelaide Ferien vom Spezialisten
Entspannte Grossstadt im Süden
Wann sich eine Reise nach Adelaide lohnt
Die Jahreszeiten sind gegenüber Europa umgekehrt: Der australische Sommer fällt auf die Monate Dezember bis Februar, der Winter auf Juni bis August. Für Stadtaufenthalte und Ausflüge ins Umland gelten Frühling und Herbst als die angenehmsten Zeitfenster, weil die Hitze der Sommermitte fehlt. Wer Weingüter besuchen möchte, trifft die Traubenernte im australischen Spätsommer und Herbst an. In den Wintermonaten bleibt es kühl und wechselhaft – für Badeferien ist Adelaide dann nicht die richtige Adresse.
Passt Adelaide zu Ihrer Reise?
Adelaide ist die ruhigere unter den grossen Städten Australiens. Der Stadtkern ist als Raster angelegt und von einem Gürtel aus Parkanlagen umgeben, was vieles zu Fuss erreichbar macht. Das kommt Reisenden entgegen, die Wein, Küche, Märkte und Museen in überschaubarem Rahmen verbinden möchten. Wer dagegen eine Metropole mit dichtem Sehenswürdigkeiten-Programm oder tropisches Strandklima sucht, ist in Sydney oder weiter im Norden Australiens besser aufgehoben.
In der Stadt selbst konzentriert sich vieles auf wenige Achsen. An der North Terrace reihen sich Museum, Kunstgalerie und Staatsbibliothek aneinander, der Adelaide Central Market bündelt die regionale Produzentenszene unter einem Dach, und das Adelaide Oval prägt das Sportleben. Im australischen Sommer verlagert sich das Programm nach draussen: Adelaide hat sich einen Namen als Festivalstadt gemacht. Für diese Wochen empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung der Unterkunft.
Was sich gut mit Adelaide verbinden lässt
Als Ausgangspunkt ist die Stadt vielseitig. Die Weinregionen liegen im Tagesausflugsbereich: Barossa Valley und McLaren Vale stehen für kräftige Rotweine, das Clare Valley für Riesling, die höher gelegenen Adelaide Hills für Weissweine. In den Hills liegt zudem Hahndorf, eine von deutschen Auswanderern gegründete Ortschaft. Gegen Süden führt die Fleurieu Peninsula zur Fähre nach Kangaroo Island, das vor allem für seine Tierwelt bekannt ist.
Wer weiter ausholt, verbindet Adelaide mit den Flinders Ranges im trockenen Landesinneren oder nutzt die Stadt als Etappe auf der Küstenroute zwischen Melbourne und Adelaide, die häufig im Mietwagen gefahren wird. Auch die beiden bekannten Fernzüge halten hier: Der Ghan verbindet Adelaide über Alice Springs mit Darwin, der Indian Pacific verkehrt zwischen Sydney und Perth. Aus Europa erfolgt die Anreise in der Regel mit Umsteigeverbindung.
Bei der Unterkunft entscheidet vor allem die Lage. Häuser im Zentrum eignen sich für kurze Städteaufenthalte und für Reisende ohne Mietwagen. Glenelg und die übrigen Küstenvororte bieten sich an, wenn Strandnähe gefragt ist. Wer die Weingebiete in den Mittelpunkt stellt, übernachtet besser gleich dort und spart sich die täglichen Fahrten. Die folgende Auswahl zeigt Unterkünfte in Adelaide und Umgebung, die wir für Sie buchen können.
Eos by SkyCity
ab CHF 132.– / pro Person
Adelaide
Das Eos by SkyCity bietet das Beste an moderner Gastfreundschaft. Von charakteristischen Restaurants und einem...
Adina Apartment Hotel Adelaide Treasury
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Grosvenor Hotel Adelaide
Preis auf Anfrage
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Adelaide
Das Majestic Roof Gardens Hotel liegt an zentraler Lage, nicht weit von der Einkaufsstrasse Rundle Mall entfernt. In...
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