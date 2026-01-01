Pacific Coast Touring Route ab Sydney

1 . Tag Sydney–Nelson Bay (ca. 210 km) Nach der Fahrzeugübernahme verlassen Sie Sydney und fahren Richtung Norden. Wir empfehlen Ihnen, im Ku-ring-gai Chase Nationalpark auf einem Spaziergang im australischen Bush die vielfältige Flora und Fauna dieser Region zu entdecken. In Port Stephens oder Nelson Bay können Sie an einer Delfintour teilnehmen.

2 . Tag Nelson Bay–Port Macquarie (ca. 250 km) Entlang des Pacific Highway reisen Sie nach Taree. Nördlich davon befindet sich der reizvolle Küsten-Nationalpark von Crowdy Bay. Es lohnt sich, einen Abstecher zum „Diamond Head“ zu machen. Port Macquarie ist einerseits eine Hafenstadt, durch das milde Klima jedoch auch ein beliebter Ferienort.

3 . Tag Port Macquarie–Coffs Harbour (ca. 155 km Von Port Macquarie führt Sie die Fahrt weiter in Richtung Coffs Harbour. Unterwegs können Sie in Nambucca Heads stoppen und die herrlichen Sandstrände bestaunen.

4 . Tag Coffs Harbour–Byron Bay (ca. 240 km) Durch subtropische Vegetationszonen und entlang von Bananen-Plantagen fahren Sie auf Ihrer heutigen Etappe nordwärts in den hübschen Ort Byron Bay. Byron Bay gilt als Zentrum für Aussteiger und Künstler. Besuchen Sie eine der vielen Galerien oder genießen Sie ein erfrischendes Bad im Meer.

5 . Tag Byron Bay Genießen Sie einen freien Tag in Byron Bay. Entspannen Sie am Strand oder machen Sie einen Ausflug zum Leuchtturm am Cape Byron, dem östlichsten Punkt des australischen Festlandes. Abenteuerlustige können sich im Wellenreiten versuchen. Zwischen Mai und November ziehen hier Buckelwale vorbei.

6 . Tag Byron Bay–Lamington Nationalpark (ca. 130 km) Sie passieren die Grenze zwischen New South Wales und Queensland, um über die südlichen Ausläufer der Gold Coast zum traumhaften Lamington Nationalpark zu gelangen. Der älteste Nationalpark Australiens besticht durch eine üppige subtropische Flora und Fauna und beherbergt über 500 Wasserfälle. Am besten lässt sich der Nationalpark während einer Wanderung erkunden.

7 . Tag Lamington Nationalpark Dieser Tag steht zu Ihrer freien Verfügung. Die vielfältige Pflanzen- und Tierwelt wird auch Sie begeistern. Ihre Unterkunft bietet ein vielfältiges Programm an Aktivitäten (auf eigene Kosten). Falls Sie lieber auf eigene Faust unterwegs sind, können Sie sich mithilfe der Wanderkarte eine Route aussuchen. Im Lamington Nationalpark warten Wanderwege mit Distanzen zwischen 1.5 km und 23 km darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.

8 . Tag Lamington Nationalpark–Tamborine Mountain Nationalpark (ca. 70 km) Über die Ausläufer der Darlington Ranges und ausgedehntes Farm- und Weideland führt Sie die Reise in den nächsten Nationalpark, welcher zum Wandern bestens geeignet ist, den Tamborine Mountain Nationalpark.

9 . Tag Tamborine Mountain Nationalpark–Brisbane (ca. 75 km) Den Morgen können Sie auf eigene Faust im Nationalpark verbringen und nachmittags die kurze Strecke nach Brisbane fahren, wo Sie Ihren Mietwagen zurückgeben.