Knecht Reisegruppe Gütesiegel
australien Reisen Gütesiegel
australienreisen
Schiffsreisen, Sydney, Australien

Australien Schiffsreisen vom Spezialisten

Entlang von Down Unders Küste

Australien sollten Sie am besten aus allen drei Perspektiven erleben: Aus der Luft, am Boden und vom Wasser aus. Grosse Abschnitte der 36'000 Kilometer langen australischen Küste bleiben auf dem Landweg unerreichbar. In Nordwestaustralien liegt die Kimberley-Region, eine ursprüngliche Wildnis, die zehn Mal so gross wie die Schweiz ist, deren Gesamtbevölkerung aber kleiner ist als jene der Stadt Schaffhausen. Die Kimberley Coast ist von spektakulären Fjorden und Flussmündungen, grandiosen Steilküsten sowie vorgelagerten Korallenriffen geprägt.

Mit kleineren Expeditionsschiffen wie Kimberley Quest oder Coral Expeditions gelangt man in Gebiete, die auf keine andere Art besucht werden können. Mit kleinen Tenderbooten und begleitet von fachkundigen Reiseleitern unternehmen Gäste spannende Landausflüge, bei denen sie unter anderem auch der hochstehenden Kultur der Aborigines, der Ureinwohner Australiens, näherkommen. Isolierte Teile Australiens mit dem Schiff zu erkunden, eröffnet völlig neue Perspektiven und vermittelt eindrückliche Reiseerlebnisse, die mit keiner anderen Reiseart vergleichbar sind. Unsere Australien Spezialisten unterbreiten Ihnen gerne ein massgeschneidertes Angebot für eine unvergessliche Schiffsreise.

Icon map11 Tage
Coastal Wilds of Tasmania
ab CHF 5918.– / pro Person
ab/bis Hobart
Highlights: Port Davey & Bathurst Harbour, Maria Island National Park, Freycinet Nationalpark & Schouten Island, Port...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map8 Tage
Coral Expeditions / Tasmanien
Preis auf Anfrage
ab/bis Hobart
Highlights: D'Entrecasteaux Channel zur Barnes Bay, South Coast Track dem Strand entlang, Südküste von Bruny Island,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Coral Expeditions: Outerknown Adventures Great Barrier Reef
ab CHF 4201.– / pro Person
ab/bis Cairns
Highlights: Schnorcheln Osprey Reef, Lizard Island & Cook’s Look, Fitzroy Island & Schildkrötenzentrum, Ribbon...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map2 Tage
Idyllic Whitsunday Island Sailing Adventure
ab CHF 390.– / pro Person
ab/bis Airlie Beach
Highlights: Geführter Spaziergang zum Hill Inlet Lookout, Abstieg zum Whitehaven Beach, Schnorcheln in einer...
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map1 Tage
Kangaroo Island Experience
Preis auf Anfrage
ab/bis Adelaide
Highlights:
Icon calendar1 Tage
Icon map8 Tage
Mike Ball Dive Expeditions - Coral Sea Safari
ab CHF 3083.– / pro Person
ab/bis Cairns
Highlights: Haifütterung Osprey Reef, Tauchen Bougainville Reef, Marine Vielfalt Ribbon Reef, Strandzeit Lizard Island
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map4 Tage
Mike Ball Dive Expeditions - Tauchen mit Zwergwalen «Minke Whales»
ab CHF 1631.– / pro Person
ab/bis Cairns
Highlights: Panoramaflug nach Lizard Island, Tauchgänge am Great Barrier Reef, Aussie BBQ Party mit Champagner,...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map8 Tage
Southern Kimberley Cruise
ab CHF 9107.– / pro Person
ab Broome bis Hunter River
Highlights: Horizontal Falls Bootsfahrt, Helikopterflug Mitchell Falls, Montgomery Reef Erkundung, Careening Bay &...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map7 Tage
Südaustralische Impressionen
ab CHF 2975.– / pro Person
ab Melbourne bis Adelaide
Highlights: Great Ocean Road & Twelve Apostles, Wildtiere im Tower Hill & Blue Lake, Remarkable Rocks auf Kangaroo...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map3 Tage
Tauchen am Great Barrier Reef
ab CHF 741.– / pro Person
ab/bis Cairns
Highlights: Mehrere Tauch-/Schnorchelspots täglich, Nachttauchgänge am Riff, Sonnenaufgangstauchgang, Tauchen am...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map5 Tage
Tauchkurs am Great Barrier Reef
ab CHF 874.– / pro Person
Highlights: Erster Meerestauchgang am Riff, Zertifizierung & Nachttauchgang, Sonnenaufgangstauchgang, Tauchen am...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte

Australien Kreuzfahrten

Entspannt ein anderes Australien entdecken

Stellen Sie sich vor, Sie liegen entspannt in einem Liegestuhl an Deck, in der Hand einen kühlen Drink und vor Ihren Augen gleitet eine unvergleichlich vielfältige Küstenlinie wie eine Filmkulisse vorbei. Hört sich sehr verlockend an, meinen Sie nicht? Wie wäre es, wenn dann noch das weltgrösste Korallenriff als Bühnenbild hinzukäme? So gibt es beispielsweise Kreuzfahrten, die von Broome nach Darwin und von Darwin nach Cairns der Küste des Top End, der nördlichsten Region Australiens, und am beeindruckenden Cape York entlangführen.

Ab Cairns laufen Kreuzfahrten ins Great Barrier Reef aus. Schiffsreisen sind eine äusserst entspannende Reiseart; nachdem Sie an Bord gegangen sind und Ihre Reisetasche ausgepackt haben, heisst es entspannen, entdecken und geniessen. Auch kulinarisch sind Schiffsreisen in Australien vielseitig; aus hochwertigen Frischzutaten bereitet, zaubern Küchenbrigaden Köstlichkeiten auf Ihren Teller. Vom Deck Ihres Schiffes aus beobachten Sie Zugvögel, Schildkröten, Delfine, Mantarochen, Wale und viele andere Tierarten teilweise aus nächster Nähe.

Atemberaubende Küstenlandschaften, gigantischer Tidenhub

King George war ein englischer Adliger. Frühe Seefahrer benannten riesige Wasserfälle in der westaustralischen Kimberley-Region nach dem Monarchen: Die King George Falls stürzen 84 Meter über senkrechte Klippen in den Indischen Ozean – nach tropischen Regenfällen bietet sich Reisenden hier ein spektakulärer Anblick vom Deck ihres Schiffs. In der Talbot Bay erwartet Kreuzfahrer ein weltweit einzigartiges Naturschauspiel: Durch einen gigantischen Tidenhub verursacht, drückt die Flut riesige Wassermassen durch eine wenige Meter breite Felsenge.

Da der Gezeitenunterschied bis zu vierzehn Meter ausmacht, zieht sich das Meer bei Ebbe schneller zurück, als das aufgestaute Wasser durch die Felsspalte abfliessen kann. Daher entsteht regelmässig das Phänomen eines horizontalen Wasserfalls: Aufgestautes Wasser schiesst mit Hochdruck und einer unvorstellbaren Kraft durch die Felsritze. Der britische Naturhistoriker Sir David Attenborough bezeichnete die Horizontal Falls als ‘Australiens aussergewöhnlichstes Naturwunder’. Schiffsreisen führen Sie zu einigen der grossartigsten natürlichen Sehenswürdigkeiten in Australien. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten.

Tauchparadiese im Great Barrier Reef

Das Great Barrier Reef bietet auf seiner gesamten Länge von über 2'200 Kilometern Hunderte, ja Tausende von Tauchspots. Verschiedene Tauchkreuzfahrten laufen von Cairns und Townsville zu weltberühmten Tauch Locations wie Cod Hole, den Ribbon Reefs oder dem Wrack der SS Yongala aus. Die meisten dieser Expeditionen dauern zwischen vier und acht Tagen und bieten Tauch-Enthusiasten damit die Gelegenheit, ganz unterschiedliche Tauchgebiete geniessen zu können. Die Region der Whitsunday Islands an der mittleren Queensland-Küste ist ein Paradies für Segelreisen.

Gäste wählen aus unterschiedlichen Reisevarianten von historischen Dreimastern bis hin zu Rennyachten aus. Der Murray River ist mit 2'500 Kilometern Australiens längster Strom. Im unteren Bereich, im Bundesstaat Südaustralien, ist der Fluss sowohl mit Wohnbooten wie auch Schaufelraddampfern schiffbar - Oldtimer Flair im Stil der US-Südstaaten ist garantiert. Für die Planung Ihrer Australienreise steht Ihnen eine reichhaltige Palette maritimer Erlebnisse zur Auswahl. Wir beraten Sie gerne zu den Details der verschiedenen Schiffsreisen – vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen Gesprächstermin.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Badeferien in Australien

Exklusive Resorts zum Entspannen an den schönsten Stränden Australiens

Great Barrier Reef

Schnorcheln und tauchen Sie am grössten Korallenriff der Welt

Honeymoon Australien

Romantische Flitterwochen in Down Under

Australien Reisen mit Kindern

Familienfreundliche Hotels mit zahlreichen Angeboten für Kinder

Wassersport in Australien

Die unvergleichliche Unterwasserwelt Australiens erleben

Reiseinformationen

Tipps und alle wichtigen Informationen für Ihre perfekten Ferien in Australien

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Australien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren