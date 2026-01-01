Ayers Rock Reisen vom Spezialisten

Lage und Anreise

Der Uluru liegt im Uluru-Kata-Tjuta-Nationalpark im Süden des Northern Territory, mitten im sogenannten Roten Zentrum Australiens. Die Anreise erfolgt entweder per Inlandflug direkt nach Ayers Rock beziehungsweise Yulara oder auf dem Landweg von Alice Springs aus, meist im Rahmen einer Mietwagen- oder Camperreise. Wer wenig Zeit hat, fliegt ein und übernachtet in Yulara; Selbstfahrer verbinden den Abstecher mit weiteren Stationen im Outback.

Sämtliche Unterkünfte der Region konzentrieren sich in Yulara, innerhalb des Nationalparks selbst gibt es keine Hotels. Das Angebot reicht vom Campingplatz über Apartments und Mittelklassehotels bis zum gehobenen Haus. Da die Kapazitäten begrenzt sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung, besonders in der Hauptreisezeit.

Klima und Reisezeit

Das Rote Zentrum ist Wüstengebiet: Die australischen Sommermonate von Dezember bis Februar sind sehr heiss, Wanderungen sind dann nur am frühen Morgen sinnvoll, und einzelne Wege werden bei grosser Hitze zeitweise geschlossen. Angenehmer sind die Wintermonate von etwa Mai bis September mit milden Tagen und kühlen, teils kalten Nächten – warme Kleidung für Sonnenaufgangs-Ausflüge gehört dann ins Gepäck. Bereisbar ist die Region das ganze Jahr; entscheidend ist, die Aktivitäten der Tageszeit anzupassen.

Was Sie vor Ort unternehmen können

Base Walk rund um den Uluru sowie kürzere Teilabschnitte mit Wasserstellen und Felsmalereien

Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangs-Aussichtspunkte, an denen der Fels je nach Licht die Farbe wechselt

Wanderungen in den Felskuppeln von Kata Tjuta, etwa durch das Valley of the Winds

geführte Touren mit Einblick in die Kultur der Anangu, der traditionellen Besitzer des Landes

Kamelritte, Rundflüge und Abendessen unter freiem Himmel als buchbare Zusatzleistungen

Die Besteigung des Uluru ist aus Respekt gegenüber den traditionellen Besitzern dauerhaft untersagt. Die Wege am Fuss des Berges und die umliegenden Aussichtspunkte bieten dennoch vielfältige Perspektiven auf den Fels und die umgebende Wüstenlandschaft.

So kombinieren Sie das Rote Zentrum

Für den Besuch des Uluru genügen wenige Übernachtungen. Die Region lässt sich gut mit Alice Springs und den MacDonnell Ranges sowie mit dem Kings Canyon im Watarrka-Nationalpark verbinden – als Rundreise ab und bis Alice Springs oder als Zwischenstation auf einer längeren Australienreise. Häufig gewählt wird die Kombination mit der Ostküste oder mit dem tropischen Norden rund um Darwin und den Kakadu-Nationalpark; die nötigen Inlandflüge planen wir in die Route ein.

Ob geführte Kurztour ab Yulara, Camperreise durch das Outback oder massgeschneiderte Selbstfahrerroute: Welche Variante zu Ihrem Reisestil und Ihrer verfügbaren Zeit passt, klären Sie am einfachsten im Gespräch mit unserem Beratungsteam.