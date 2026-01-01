Knecht Reisegruppe Gütesiegel
afrika Reisen Gütesiegel
afrikareisen
St.Lucia und Mabibi und Hluhluwe, Südafrika

St. Lucia, Mabibi & Hluhluwe Reisen vom Spezialisten

Refugium vieler Tiere

Wenn Sie St. Lucia besuchen, werden Sie eines der faszinierendsten Biotope des südlichen Afrikas besuchen. Der zum UNESCO Erbe gehörende Greater Wetland Park beheimatet nicht nur viele Vogelarten, sondern zahlreiche Nilpferde. Hier lebt neben zahlreichen anderen Tieren die weltweit grösste Hippo-Population. Gäste sollten den Nilpferden, von denen man sagt, sie seien die gefährlichsten Wildtiere des Kontinentes, mit Abstand und Respekt begegnen. Sie erreichen von St. Lucia den Umfolozi-Nationalpark bei Hluhluwe, der eine gute Alternative zum Krüger-Nationalpark ist.

Am tropischen Küstenabschnitt der Elephant Coast in Mabibi kommen Taucher und Schnorchler voll auf ihre Kosten. Unsere Spezialisten ermöglichen Ihre Ferien an der Pforte zu einem interessanten Biotop.

Biyela LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Hluhluwe
Die Lodge liegt erhöht mit einem einmaligen Blick über die sanfte Hügellandschaft und den White iMfolozi Fluss.
Mthembu LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Hluhluwe
Die warme und einladende Mthembu Lodge liegt direkt am Ufer des White iMfolozi-Flusses.
mFulaWozi Wilderness Private Game ReserveHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Hluhluwe
Das mFulaWozi Wilderness Private Game Reserve ist ein privates Luxus-Wildreservat im Herzen des Zululandes.
Makakatana Bay LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
St. Lucia
Die traumhafte Lodge befindet sich mitten im iSimangaliso Wetland Park, in einem Dünenwald, der sich bis ans Ufer des...
Rhino Ridge Safari LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Hluhluwe
Diese exklusive Safari Lodge befindet sich als einzige Lodge direkt im tierreichen Hluhluwe-iMfolozi Nationalpark,...
Leopard Mountain Safari LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Hluhluwe
Erleben Sie den unvergleichlichen Charme der exklusiven Lodge, die inmitten einer atemberaubenden Landschaft liegt...
Thonga Beach LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
iSimangaliso Wetland Park
Die Thonga Beach Lodge liegt inmitten des iSimangaliso Wetland Park. Sie vereint Küstenwald mit Gras- und...
Falaza Game Park & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Hluhluwe
Umgeben von einer wunderschönen Gartenanlage ist der Falaza Game Park die perfekte Kombination aus Erholung und...
Ghost Mountain InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Hluhluwe
Die Unterkunft liegt gut 3 Fahrstunden von Durban entfernt, und bietet einen idealen Ausgangspunkt um die vielfältige...

Ferien mit Kindern

Hier erfahren Sie, welche Angebote sich für Familienreisen am besten eignen

Garden Route

Mit dem Mietauto die berühmte Garden Route erleben

Südafrika und Mauritius

Kombinieren Sie aufregende Safaris mit Badeferien auf Mauritius

Südafrika Golf

Individuelle Golfreisen nach Südafrika

Südafrika Honeymoon

Romantische Flitterwochen in Südafrika verbringen

Südafrika Safaris

Auf Tuchfühlung mit der Tierwelt Südafrikas bei einer Safari

Südafrika Weinreisen

Südafrika ist das Land der Weine, überzeugen Sie sich selbst

Reiseinformationen

Alles über Land und Leute für die perfekte Reisevorbereitung

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren