St. Lucia, Mabibi & Hluhluwe Reisen vom Spezialisten
Refugium vieler Tiere
Biyela Lodge
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Hluhluwe
Die Lodge liegt erhöht mit einem einmaligen Blick über die sanfte Hügellandschaft und den White iMfolozi Fluss.
Mthembu Lodge
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Hluhluwe
Die warme und einladende Mthembu Lodge liegt direkt am Ufer des White iMfolozi-Flusses.
mFulaWozi Wilderness Private Game Reserve
Preis auf Anfrage
Hluhluwe
Das mFulaWozi Wilderness Private Game Reserve ist ein privates Luxus-Wildreservat im Herzen des Zululandes.
Makakatana Bay Lodge
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St. Lucia
Die traumhafte Lodge befindet sich mitten im iSimangaliso Wetland Park, in einem Dünenwald, der sich bis ans Ufer des...
Rhino Ridge Safari Lodge
Preis auf Anfrage
Hluhluwe
Diese exklusive Safari Lodge befindet sich als einzige Lodge direkt im tierreichen Hluhluwe-iMfolozi Nationalpark,...
Leopard Mountain Safari Lodge
Preis auf Anfrage
Hluhluwe
Erleben Sie den unvergleichlichen Charme der exklusiven Lodge, die inmitten einer atemberaubenden Landschaft liegt...
Thonga Beach Lodge
Preis auf Anfrage
iSimangaliso Wetland Park
Die Thonga Beach Lodge liegt inmitten des iSimangaliso Wetland Park. Sie vereint Küstenwald mit Gras- und...
Falaza Game Park & Spa
Preis auf Anfrage
Hluhluwe
Umgeben von einer wunderschönen Gartenanlage ist der Falaza Game Park die perfekte Kombination aus Erholung und...
Ghost Mountain Inn
Preis auf Anfrage
Hluhluwe
Die Unterkunft liegt gut 3 Fahrstunden von Durban entfernt, und bietet einen idealen Ausgangspunkt um die vielfältige...
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