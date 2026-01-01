Das Hotel verbindet gekonnt Eleganz mit zeitgenössischem Luxus. Im Heirloom Restaurant geniessen die Gäste frische Speisen mit einheimischen Zutaten. Die kunstvoll angerichteten Speisen werden perfekt mit erlesenen Weinen aus den renommierten Weinregionen kombiniert. Die neu gestalteten Räumlichkeiten bieten faszinierende Ausblicke auf die V&A Waterfront Marina und den ikonischen Tafelberg. In der legendären «Bascule Whisky Wine & Cocktail Bar» haben Sie die Wahl aus über 400 verschiedenen Whiskys.

Die Library Lounge ist ein einladender Rückzugsort, welche literarischen Charme mit luxuriöser Entspannung verbindet. Diese gemütliche Lounge bietet Gästen einen idealen Platz, um in Ruhe ein gutes Buch zu lesen, anregende Gespräche zu führen oder einfach die elegante Atmosphäre zu geniessen. Die Library Lounge bietet auch eine exquisite Auswahl an Getränken und leichten Speisen.



Im obersten Stockwerk des Hotels, mit Panoramablick auf den Tafelberg, die Stadt und den Yachthafen, liegt das im afrikanischen Stil gehaltene Spa mit Sauna, Dampfbad und Regendusche, wo diverse Anwendungen und Massagen gegen Gebühr gebucht werden können. Des Weiteren verfügt das Hotel über einen Pool und einen Fitnessbereich. Das Hotel bietet kostenloses WIFI an. Parkmöglichkeiten sind vorhanden.