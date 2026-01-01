Beschreibung

Lage Das Boutique Hotel befindet sich in Sea Point, nur wenige Gehminuten von der Promenade entfernt und ist der perfekte Ausgangspunkt, um Kapstadt zu entdecken. Die berühmte Waterfront, wie auch Camps Bay sind in 10 Fahrminuten erreichbar.

Angebot Das farbenfrohe Pineapple House Boutique Hotel ist auf zwei Häuser aufgeteilt und mit viel Liebe zum Detail ausgestattet. Ein offenes Wohnzimmer mit Kamin lädt zu gemütlichen Stunden ein. An heissen Tagen sorgen Plungepools in den Innenhöfen für Abkühlung.