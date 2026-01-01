Dank der vielen Jacaranda-Bäume in Pretoria hüllt sich die Stadt jedes Jahr im Frühling in ein lilafarbenes Kleid. Aber nicht nur diese unvergleichliche Blütenpracht macht Pretoria, die Hauptstadt Südafrikas, zu einem Ort, der begeistert. Denn auch zahlreiche historische Gebäude sorgen dafür, dass Pretoria sehr sehenswert ist. Ein komplett anderes Bild bietet hingegen die benachbarte Stadt Sun City, die durch eine moderne Architektur geprägt wird und aufgrund ihrer Casinos und Freizeiteinrichtungen als Spielerparadies gilt. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten um diese beiden Städte kennenzulernen.