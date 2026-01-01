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Pretoria und Sun City, Südafrika

Pretoria & Sun City Reisen vom Spezialisten

Geschichte und Vergnügen

Dank der vielen Jacaranda-Bäume in Pretoria hüllt sich die Stadt jedes Jahr im Frühling in ein lilafarbenes Kleid. Aber nicht nur diese unvergleichliche Blütenpracht macht Pretoria, die Hauptstadt Südafrikas, zu einem Ort, der begeistert. Denn auch zahlreiche historische Gebäude sorgen dafür, dass Pretoria sehr sehenswert ist. Ein komplett anderes Bild bietet hingegen die benachbarte Stadt Sun City, die durch eine moderne Architektur geprägt wird und aufgrund ihrer Casinos und Freizeiteinrichtungen als Spielerparadies gilt. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten um diese beiden Städte kennenzulernen.

Sun City The Palace of the Lost CityHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Sun City
Sun City Resort liegt ca. 160 km nordwestlich von Johannesburg und ist in knapp 2 Autostunden erreichbar. Zudem...
Noka CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Mokopane
Die Unterkunft setzt einen ganz neuen Standard unter den Safari-Unterkünften. Das Noka Camp ist die erste komplett...
Sun City Cabanas HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Sun City
Sun City Resort liegt ca. 160 km nordwestlich von Johannesburg und ist in knapp 2 Autostunden erreichbar. Zudem...

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