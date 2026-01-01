Cape Town Hollow Boutique Hotel
Kapstadt
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt im historischen Teil von Kapstadt mit Sicht auf den Tafelberg. Zur bekannten Long Street sind es nur 2 Gehminuten.
Angebot
Das schöne Boutique Hotel verfügt über ein à la carte Restaurant, eine Bar, eine schöne Lounge sowie einen Swimmingpool. An der Bar können Sie sich nach einem aufregenden Tag bei einem Cocktail entspannen. Parkplätze stehen gegen Gebühr zur Verfügung.
Zimmer
Alle 56 Zimmer sind modern eingerichtet und verfügen über Klimaanlage, TV sowie Kaffee-/Teekocher. Kostenloses WIFI ist verfügbar. Die Hälfte der Zimmer blicken auf das Stadtzentrum und die andere Hälfte bieten herrliche Aussichten auf den Tafelberg vom kleinen Stehbalkon aus.
Preis auf Anfrage
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