Beschreibung

Lage Das Hotel liegt im historischen Teil von Kapstadt mit Sicht auf den Tafelberg. Zur bekannten Long Street sind es nur 2 Gehminuten.

Angebot Das schöne Boutique Hotel verfügt über ein à la carte Restaurant, eine Bar, eine schöne Lounge sowie einen Swimmingpool. An der Bar können Sie sich nach einem aufregenden Tag bei einem Cocktail entspannen. Parkplätze stehen gegen Gebühr zur Verfügung.