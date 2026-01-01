Beschreibung

Einleitung Entspannen Sie sich auf dieser noch aktiven Farm und geniessen Sie die atemberaubende Aussicht auf die umliegenden Berge und die Weinreben.

Lage Das Brenaissance Wine & Stud Estate befindet sich in der abgeschiedenen Schönheit des Devon Valley im Herzen der Stellenbosch Winelands und strahlt Schönheit und Gelassenheit aus. Nur gerade 6 km vom historischen Zentrum von Stellenbosch entfernt, bieten es den Gästen den perfekten Ausgangspunkt, um die Winelands und ihre spektakuläre Umgebung zu erkunden.

Angebot Das Restaurant Café Blanc De Noir ist der perfekte Ort, um sich zu entspannen und das preisgekrönte Craft Beer zu geniessen. Die Speisekarte konzentriert sich auf einfache und frische Gerichte mit frischen Produkten aus der Region (Montag & Dienstag geschlossen). Versuchen Sie den hauseigenen Wein bei einer Probe und verfolgen Sie die spannenden Arbeiten auf der Farm.