Vergenoegd Löw Boutique Hotel & Spa
Stellenbosch
Beschreibung
Einleitung
Das Boutique Hotel liegt auf einem der ältesten Weingütern der Western Provinz und ist berühmt für seine indischen Laufenten, welche sich täglich durch die Weinreben bewegen.
Lage
Das historische Weingut liegt auf dem Weg zwischen dem Flughafen Kapstadt und Stellenbosch mit einem herrlichen Blick auf die Berge.
Angebot
Im historischen Hauptgebäude, dem Herzstück des Weingutes, werden täglich Wein Degustationen angeboten. Das beliebte Geuwels Restaurant ist besonders zur Frühstücks- sowie zur Mittagszeit gut besucht, da sich von hier aus die Entenparade um 9 Uhr sowie um 12 Uhr beobachten lässt. Im exquisiten Clara’s Barn Restaurant werden erlesene Speisen serviert. Im Spa werden zahlreiche Behandlungen angeboten. Ein Fitness- sowie ein Yogabereich runden das Angebot ab.
Zimmer
Die 15 Zimmer auf dem Estate sind mit Klimaanlage, Heizung, TV, Nespressomaschine, Minibar und kostenlosem WIFI ausgestattet.
Ein kleines separates Wohnzimmer sowie eine grosse private Terrasse mit Plungepool und Aussendusche bieten viel Privatsphäre.
Die 15 Zimmer auf dem Estate sind mit Klimaanlage, Heizung, TV, Nespressomaschine, Minibar und kostenlosem WIFI ausgestattet.
Die vier grosszügigen Deluxe Lodge Zimmer befinden sich im restaurierten Farmhaus in unmittelbarer Nähe des historischen Hauptgebäudes. Die in einem modernen, klassischen Stil gehaltenen Zimmer sind in einladenden und gemütlichen Farben gehalten und verfügen über eine kleine Sitzecke und einen Kamin. Jedes Zimmer hat Zugang zu einer privaten Terrasse mit Whirlpool.
Etwas weiter entfernt bieten die vier modernen Vineyard Suiten mit ihren raumhohen Fenstern einen herrlichen Blick auf die Berge.
Ein kleines separates Wohnzimmer sowie eine grosse private Terrasse mit Plungepool und Aussendusche bieten viel Privatsphäre.
Die sechs Luxury Cottages inmitten der Weinreben wurden im traditionellen Kap holländischen Stil erbaut. Sie verfügen über zwei elegant eingerichtete Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit Kamin und Essbereich sowie eine grosse Terrasse mit Pool und Aussendusche.
Für längere Aufenthalte eignet sich die sehr grosszügige Präsidenten Suite mit zwei Schlafzimmern.
Preis auf Anfrage
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