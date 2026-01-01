Die 15 Zimmer auf dem Estate sind mit Klimaanlage, Heizung, TV, Nespressomaschine, Minibar und kostenlosem WIFI ausgestattet.



Die vier grosszügigen Deluxe Lodge Zimmer befinden sich im restaurierten Farmhaus in unmittelbarer Nähe des historischen Hauptgebäudes. Die in einem modernen, klassischen Stil gehaltenen Zimmer sind in einladenden und gemütlichen Farben gehalten und verfügen über eine kleine Sitzecke und einen Kamin. Jedes Zimmer hat Zugang zu einer privaten Terrasse mit Whirlpool.



Etwas weiter entfernt bieten die vier modernen Vineyard Suiten mit ihren raumhohen Fenstern einen herrlichen Blick auf die Berge.

Ein kleines separates Wohnzimmer sowie eine grosse private Terrasse mit Plungepool und Aussendusche bieten viel Privatsphäre.



Die sechs Luxury Cottages inmitten der Weinreben wurden im traditionellen Kap holländischen Stil erbaut. Sie verfügen über zwei elegant eingerichtete Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit Kamin und Essbereich sowie eine grosse Terrasse mit Pool und Aussendusche.



Für längere Aufenthalte eignet sich die sehr grosszügige Präsidenten Suite mit zwei Schlafzimmern.