Das Hotel verfügt über eine äusserst zentrale Lage mitten in der bekannten Victoria & Alfred Waterfront. Die vielen Restaurants und Geschäfte können bequem zu Fuss erreicht werden.

Das 1904 als Lagerhaus erbaute Gebäude wurde 1990 in ein Hotel umgewandelt und bietet den Gästen ein Restaurant, eine Bar, einen Coffeeshop und einen Souvenirladen. Lassen Sie sich von der speziellen Atmosphäre dieses Hotels inspirieren. Das Hotel verfügt über einen Fitnessbereich und einen Spa, wo man sich von der Hektik der Stadt erholen kann.



Der Pool im Nachbarhotel «Dock House» kann auch von den Gästen des Victoria & Alfred Hotels genutzt werden. Parkplätze stehen zur Verfügung.