Beschreibung

Lage Das Schwesternhotel vom Hotel Cape Cadogan liegt nur wenige Meter entfernt. Das hübsche Boutique Hotel mit Appartements zeichnet sich aus mit erstklassigem Service und seiner zentralen Lage in der Innenstadt.

Angebot More Quarters verbindet die Vorzüge eines Hotels mit der Ungezwungenheit von Luxusappartements. Parkingmöglichkeiten sowie gratis Wireless-Internet sind vorhanden. Es gibt einen kostenlos Shuttle-Bus zur Waterfront.