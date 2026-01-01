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Port St.Johns und Chintsa, Südafrika

Port St. Johns & Chintsa Reisen vom Spezialisten

Eine Region mit Stil

Zwischen den Metropolen Durban und East London, an der sogenannten Wild Coast, liegen die Städte Chintsa und Port St. Johns. Wenn Sie eine Mietwagenrundreise durch Südafrika machen, sollten Sie unbedingt einen Abstecher in diese Region wagen, da sowohl Port St. Johns als auch Chintsa sehr sehenswert sind. Dies liegt vor allem an der subtropischen Vegetation der Gegend und so schönen Plätzen wie der bei Port St. Johns gelegenen Lagune. Kontaktieren Sie noch heute unsere erfahrenen Spezialisten für weitere Informationen.

Umngazi River Bungalows & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Port St Johns
Die Wild Coast verzaubert mit felsigen Küsten, einheimischen Wäldern und abgeschiedenen Buchten. Mittendrin das...
Prana LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Chintsa Bay
Prana Lodge ist eine einzigartige Strand Lodge, welche in einem ursprünglichen Wald an der Chintsa Bay liegt. Die...

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