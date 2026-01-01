Stellenbosch Reisen vom Spezialisten

Die junggebliebene Metropole Stellenbosch im Herzen des Weinlandes von Südafrika sollte auf keiner Rundreise durch Südafrika fehlen. Dank der dort beheimateten Universität wird die Stadt von vielen Studenten bevölkert, was zu einer lockeren Atmosphäre führt. Idyllisch gelegene Weingüter und viele Restaurants sorgen dafür, dass Sie rund um Stellenbosch eine Zeit verbringen können, die von Genuss geprägt wird. Lassen Sie sich von der sehr malerischen Umgebung Stellenboschs beeindrucken und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten um schon bald vor Ort einen der herrlichen Weine der Region zu probieren.

Stellenbosch liegt in der Provinz Westkap, in einem von Bergkämmen umrahmten Tal östlich von Kapstadt. Eichenalleen und weiss gekalkte Giebelhäuser im kapholländischen Baustil prägen den historischen Ortskern, der sich gut zu Fuss erkunden lässt. Rundherum ziehen sich Rebberge die Hänge hinauf. Zusammen mit den benachbarten Weinorten Franschhoek und Paarl bildet Stellenbosch das Kernstück der Kapweinregion.

Der Aufenthalt dreht sich vor Ort meist um die Weingüter: Degustationen, Kellerführungen und ein Mittagessen auf dem Gut lassen sich gut zu einer Tagesroute verbinden. Wer nicht den ganzen Tag beim Wein verbringen möchte, findet Wander- und Bikewege in den umliegenden Bergen, Galerien und Museen im Zentrum sowie eine Gastronomieszene, die dank der Universität vom einfachen Studentenlokal bis zur ambitionierten Küche reicht.

Wie lange Sie bleiben, hängt vom Anspruch ab: Für einen ersten Eindruck vom Ort und von einzelnen Gütern genügt ein kurzer Zwischenstopp. Wer mehrere Weinrouten abfahren, wandern und ohne Zeitdruck essen möchte, plant länger – Stellenbosch funktioniert auch als Standort, von dem aus Sie die Umgebung tageweise erkunden.