Stellenbosch Reisen vom Spezialisten
Weinland am Westkap: Reisezeit, Unterkünfte und Kombinationen
Wann Sie am besten reisen
Südafrika liegt auf der Südhalbkugel, die Jahreszeiten sind gegenüber Europa umgekehrt. Am Westkap fallen die Niederschläge vor allem in den Wintermonaten von etwa Juni bis August. Die Sommermonate von etwa Dezember bis Februar sind trocken, oft windig und zugleich die Hauptreisezeit. Die Weinlese fällt in den Spätsommer und Frühherbst, ungefähr von Februar bis April – wer die Betriebsamkeit auf den Gütern erleben möchte, reist in dieser Phase.
Für wen sich Stellenbosch eignet
Stellenbosch passt zu Reisenden, die Kulinarik, Landschaft und ein ruhiges Tempo suchen, und eignet sich gut als Auftakt oder Abschluss einer Rundreise. Wer in erster Linie Tierbeobachtung im Sinn hat, ist hier am falschen Ort: Die grossen Wildreservate liegen in anderen Landesteilen. Auch Badeferien sind kein Thema – die Küste ist zwar erreichbar, das Wasser am Atlantik jedoch kühl.
Die meisten Gäste sind mit dem Mietwagen unterwegs; in Südafrika herrscht Linksverkehr. Weil sich Degustationen und Selbstfahren schlecht vertragen, lohnt es sich, einen Fahrer zu buchen oder eine Person in der Gruppe als Chauffeur zu bestimmen. Anders als die Safarigebiete im Nordosten des Landes gilt die Kapregion als malariafrei – ein Punkt, der für Familien und für Reisende mit Vorbehalten gegenüber einer Prophylaxe ins Gewicht fällt.
Unterkunft und Kombination
Das Angebot reicht vom Gästehaus im Ortskern über Boutiquehotels bis zu Lodges direkt auf einem Weingut. Zentrale Häuser erlauben es, abends zu Fuss essen zu gehen; Unterkünfte auf dem Land bieten dafür Ruhe und Blick auf die Rebberge, setzen aber ein Fahrzeug voraus. Kombiniert wird Stellenbosch meist mit Kapstadt und der Kaphalbinsel, oft weiter entlang der Gardenroute und anschliessend mit einem Safariteil. Welche Reihenfolge sinnvoll ist, hängt vor allem von Jahreszeit und Flugplan ab.
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