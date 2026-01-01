Beschreibung

Einleitung Mit den Appartements im Waterfront Village können Sie sich bei Ihrem Aufenthalt in Kapstadt wie zu Hause fühlen. Die Appartements befinden sich in unmittelbarer Nähe zur beliebten V&A Waterfront, wo sich zahlreiche Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden.

Lage Die Appartements befinden sich an der bekannten Victoria & Alfred Waterfront. Welche eine grosse Auswahl an Restaurantund Einkaufsmöglichkeiten bietet.

Angebot Die Appartements bieten Wohnkomfort in den eigenen vier Wänden. Je nach Bedarf stehen Wohnungen mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmer zur Auswahl. Sie sind im klassischen Stil eingerichtet und verfügen über Ess- und Schlafbereich, TV und eine vollständig eingerichtete Küche. Die Wohnungen haben eine gemeinsame Rezeption.