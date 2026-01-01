Waterfront Village Apartments
Kapstadt
Beschreibung
Einleitung
Mit den Appartements im Waterfront Village können Sie sich bei Ihrem Aufenthalt in Kapstadt wie zu Hause fühlen. Die Appartements befinden sich in unmittelbarer Nähe zur beliebten V&A Waterfront, wo sich zahlreiche Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden.
Lage
Die Appartements befinden sich an der bekannten Victoria & Alfred Waterfront. Welche eine grosse Auswahl an Restaurantund Einkaufsmöglichkeiten bietet.
Angebot
Die Appartements bieten Wohnkomfort in den eigenen vier Wänden. Je nach Bedarf stehen Wohnungen mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmer zur Auswahl. Sie sind im klassischen Stil eingerichtet und verfügen über Ess- und Schlafbereich, TV und eine vollständig eingerichtete Küche. Die Wohnungen haben eine gemeinsame Rezeption.
Appartement:
Die Appartements liegen nur wenige Gehminuten von der beliebten Victoria & Alfred Waterfront entfernt. Die Gäste haben Zugang zu fünf verschiedenen Pools sowie einem Fitnessbereich, welcher gegen Gebühr genutzt werden kann. Internetzugang ist im Service Center kostenlos verfügbar. Pro Appartement ist ein Tiefgaragenplatz zugehörig.
Von Montag bis Samstag wird das Appartement täglich oberflächlich und jeden fünften Tag gründlich geputzt. Ein Wäscheservice steht gegen Gebühr zur Verfügung.
Von Montag bis Samstag wird das Appartement täglich oberflächlich und jeden fünften Tag gründlich geputzt. Ein Wäscheservice steht gegen Gebühr zur Verfügung.
Preis auf Anfrage
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