Die Entstehungsgeschichte des Addo Elephant Nationalparks ist sehr originell. Aufgrund des Heisshungers der örtlichen Elefanten auf Orangen entstand im Jahr 1931 dieser Nationalpark, um die Orangenfarmer der Gegend vor den Besuchen der Dickhäuter zu schützen. Über die Jahre hat sich der Addo Elephant Nationalpark zu einem der wichtigsten Reservate für Elefanten in ganz Südafrika entwickelt und beherbergt heutzutage um die 400 von ihnen. Aber auch andere interessante Tiere können Sie hier antreffen. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie noch heute unsere erfahrenen Spezialisten.