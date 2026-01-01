Beschreibung

Einleitung Ein Zufluchtsort abseits des Stadtlebens und doch so nah – Kensington Place ist die ideale Kombination aus idyllischem Wohnen und doch erreichen Sie die grössten Highlights der Stadt in wenigen Minuten.

Lage Das exklusive und moderne Boutique Hotel liegt malerisch am Fusse des Tafelberges. Die schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt wie die Victoria & Alfred Waterfront, das belebte Stadtzentrum, die Talstation des Tafelbergs oder die Strände von Camps Bay und Clifton befinden sich im Umkreis von ca. 5 km.

Angebot Im gepflegten Garten können sich die Gäste erholen und sich an heissen Tagen im Pool erfrischen. Das Boutique Hotel verbindet ein modernes Design mit afrikanischen Einflüssen und steht für einen hochwertigen Service. Überall finden sich zeitgemässe Kunstgegenstände welche die Atmosphäre abrunden. Im Essbereich werden drei Mahlzeiten täglich angeboten. In der Lounge mit Kamin können sich die Gäste an kühlen Winterabenden wärmen und über die Erlebnisse des Tages berichten.