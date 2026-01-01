Kensington Place
Kapstadt
Beschreibung
Einleitung
Ein Zufluchtsort abseits des Stadtlebens und doch so nah – Kensington Place ist die ideale Kombination aus idyllischem Wohnen und doch erreichen Sie die grössten Highlights der Stadt in wenigen Minuten.
Lage
Das exklusive und moderne Boutique Hotel liegt malerisch am Fusse des Tafelberges. Die schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt wie die Victoria & Alfred Waterfront, das belebte Stadtzentrum, die Talstation des Tafelbergs oder die Strände von Camps Bay und Clifton befinden sich im Umkreis von ca. 5 km.
Angebot
Im gepflegten Garten können sich die Gäste erholen und sich an heissen Tagen im Pool erfrischen. Das Boutique Hotel verbindet ein modernes Design mit afrikanischen Einflüssen und steht für einen hochwertigen Service. Überall finden sich zeitgemässe Kunstgegenstände welche die Atmosphäre abrunden. Im Essbereich werden drei Mahlzeiten täglich angeboten. In der Lounge mit Kamin können sich die Gäste an kühlen Winterabenden wärmen und über die Erlebnisse des Tages berichten.
Zimmer
Das Kensington Place verfügt insgesamt über 8 individuell eingerichtete und modern gestaltete Zimmer. Die 7 Superior Suiten sind mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet und verfügen über eine kleine Terrasse mit Blick ins Grüne. Zudem sind die Suiten mit Klimaanlage, TV und Minibar ausgestattet. Kostenloses WIFI ist verfügbar.
Das Standard-Zimmer ist etwas kleiner, bietet jedoch als einziges einen wunderbaren Blick auf den Tafelberg.
Das Standard-Zimmer ist etwas kleiner, bietet jedoch als einziges einen wunderbaren Blick auf den Tafelberg.
Preis auf Anfrage
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