Beschreibung

Einleitung Das moderne und innovative Hotel liegt in bester Lage direkt an der Victoria & Alfred Waterfront.

Lage Das Hotel der Linie RED der Radisson Hotelgruppe befindet sich an der Victoria & Alfred Waterfront beim Zeitz Museum of Contemporary Arts Africa. Eine Vielzahl von Restaurants, Bars und Shops sind nur wenige Schritte entfernt. Die Bootsanlegestelle für den Ausflug nach Robben Island sowie die Haltestelle des Hop on Hop Off Sightseeing Busses liegt in unmittelbarer Nähe.

Angebot Das trendy und extravagante Hotel besticht durch gestylte Einrichtungen und modernste Technik. In der hoteleigenen OUIBar und im Restaurant KTCHN werden frische und einfach gestaltete Mahlzeiten serviert und nach einem erlebnisreichen Tag in der Stadt lässt sich auf der Dachterrasse mit Pool, Bar und Grill den Tag mit Blick zum Tafelberg, dem Wahrzeichen Kapstadts, entspannt ausklingen. Zu den weiteren Einrichtungen gehören ein Fitnessbereich sowie Konferenzräume.