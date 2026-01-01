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Paternoster und Langebaan, Südafrika

Paternoster & Langebaan Reisen vom Spezialisten

Orte zum Verweilen

Das herrliche Land Südafrika beeindruckt vor allem durch seine traumhafte Natur und ist die Heimat vieler wunderschöner Pflanzen. Davon können Sie sich vor allem in der atemberaubenden Kap-Provinz von Südafrika überzeugen, da dort üppig blühende Landschaften auf Sie warten. Wenn Sie im Rahmen einer Südafrika Mietwagenrundreise in diesem Teil des Landes unterwegs sind, ist ein Abstecher in das Fischerdörfchen Paternoster mit seinen Restaurants empfehlenswert. Der Nachbarort Langebaan hingegen ist insbesondere dann interessant, wenn Sie Wassersport treiben. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um Südafrika zu erkunden.

Strandloper Ocean Boutique HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Paternoster
Ein unberührter, einzigartiger Rückzugsort direkt am Strand für alle Ruhesuchenden, die einen sanften Luxus im...
Paternoster Dunes Boutique Guest HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Paternoster
Das kleine Boutique Guest House liegt in unmittelbarer Nähe zu einem wunderschönen langen Sandstrand.

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