Beschreibung

Lage Die luxuriösen und stilvollen Unterkünfte liegen im Zentrum von Kapstadt, nur wenige Meter voneinander entfernt. In nächster Umgebung befinden sich viele Restaurants, Bars und Shops. Die Hotels bieten ganztags einen kostenlosen Shuttle-Bus innerhalb eines 6 km Radius.

Angebot Die Schwesternhotels zeichnen sich mit erstklassigem Service sowie ihrer zentralen Lage in der Innenstadt aus. Parkmöglichkeiten sowie WIFI sind vorhanden.

Zimmer Es verfügt über total 19 One-Bedroom Luxury Appartements und 3 Two-Bedroom Luxury Appartements. Die Appartements bieten alles, was für einen komfortablen Aufenthalt erforderlich ist.



Ideal für Familien ist die More Quarters Residence, welches über 4 Schlafzimmer und einen privaten Pool verfügt.

Cape Cadogan Der Ursprung dieses zweistöckigen, gregorianischen und viktorianischen Hotels geht zurück bis in das 19. Jahrhundert. Dieses Boutiquehotel war ursprünglich ein Farmhaus und ist für seine angenehme und luxuriöse Atmosphäre bekannt. Den Gästen steht zur Erholung ein Spa, ein Fitnessbereich und ein Pool im Innenhof zur Verfügung.