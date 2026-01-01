Beschreibung

Einleitung Jedem Gast der Tintswalo das erste Mal betritt, stockt angesichts des spektakulären Ausblickes der Atem: Innerhalb des Table Mountain Nationalparks, direkt unterhalb des berühmten Chapman’s Peak Drive, bietet Tintswalo Atlantic eine Lage, die sonst kein Hotel in Kapstadt vorweisen kann.

Lage Das Tintswalo Atlantic Boutique Hotel ist nur ca. 30 Fahrminuten von Kapstadt entfernt. Es ist sehr ruhig gelegen, mit wunderschönem Blick auf den atlantischen Ozean und inmitten einer einzigartigen Flora und Fauna. Die Lage innerhalb des Table Mountain Nationalparks darf ohne Übertreibung als einmalig und spektakulär bezeichnet werden. Das Hotel liegt unterhalb des Chapman’s Peak Drive. Diese Küstenstrasse gehört nach Meinung vieler Reiseführer zu den schönsten Küstenstrassen des afrikanischen Kontinents.

Angebot Tintswalo bedeutet in der einheimischen Shangaansprache «Wohltat» – spüren Sie es selbst im Tintswalo Atlantic Boutique Hotel. Mit viel Liebe zum Detail wurde es an einer einmaligen Lage gebaut.



Das Boutique Hotel verfügt über ein Restaurant und eine Bar. Es können diverse Ausflüge wie zum Beispiel ein Besuch im nahe gelegenen Table Mountain National Park unternommen werden. WIFI vorhanden.