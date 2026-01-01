Tintswalo Atlantic Boutique Hotel
Hout Bay
Beschreibung
Einleitung
Jedem Gast der Tintswalo das erste Mal betritt, stockt angesichts des spektakulären Ausblickes der Atem: Innerhalb des Table Mountain Nationalparks, direkt unterhalb des berühmten Chapman’s Peak Drive, bietet Tintswalo Atlantic eine Lage, die sonst kein Hotel in Kapstadt vorweisen kann.
Lage
Das Tintswalo Atlantic Boutique Hotel ist nur ca. 30 Fahrminuten von Kapstadt entfernt. Es ist sehr ruhig gelegen, mit wunderschönem Blick auf den atlantischen Ozean und inmitten einer einzigartigen Flora und Fauna. Die Lage innerhalb des Table Mountain Nationalparks darf ohne Übertreibung als einmalig und spektakulär bezeichnet werden. Das Hotel liegt unterhalb des Chapman’s Peak Drive. Diese Küstenstrasse gehört nach Meinung vieler Reiseführer zu den schönsten Küstenstrassen des afrikanischen Kontinents.
Angebot
Tintswalo bedeutet in der einheimischen Shangaansprache «Wohltat» – spüren Sie es selbst im Tintswalo Atlantic Boutique Hotel. Mit viel Liebe zum Detail wurde es an einer einmaligen Lage gebaut.
Das Boutique Hotel verfügt über ein Restaurant und eine Bar. Es können diverse Ausflüge wie zum Beispiel ein Besuch im nahe gelegenen Table Mountain National Park unternommen werden. WIFI vorhanden.
Das Boutique Hotel verfügt über ein Restaurant und eine Bar. Es können diverse Ausflüge wie zum Beispiel ein Besuch im nahe gelegenen Table Mountain National Park unternommen werden. WIFI vorhanden.
Zimmer
Das Boutique Hotel verfügt über 10 unterschiedlich eingerichtete Suiten und eine 2-Bedroom-Villa.
Jede Suite bietet eine traumhafte Aussicht auf das Meer und verfügt zusätzlich zum grossen Doppelbett über einladende gemütliche Sessel, Klimaanlage, Heizung und Kamin. Die Ausstattung der Zimmer ist luxuriös und jedem Gast stehen Bademantel, Minibar und TV zur Verfügung. Die Badezimmer haben einen traumhaften Blick auf den Ozean. Eine Fussbodenheizung bietet Wärme an kühleren Tagen. Jedes Bad verfügt nebst einer Dusche über eine Badewanne mit Aussicht und exklusive Toilettenartikel. Jede Suite wurde nach einer Insel benannt und ist auch dementsprechend eingerichtet und dekoriert.
Jede Suite bietet eine traumhafte Aussicht auf das Meer und verfügt zusätzlich zum grossen Doppelbett über einladende gemütliche Sessel, Klimaanlage, Heizung und Kamin. Die Ausstattung der Zimmer ist luxuriös und jedem Gast stehen Bademantel, Minibar und TV zur Verfügung. Die Badezimmer haben einen traumhaften Blick auf den Ozean. Eine Fussbodenheizung bietet Wärme an kühleren Tagen. Jedes Bad verfügt nebst einer Dusche über eine Badewanne mit Aussicht und exklusive Toilettenartikel. Jede Suite wurde nach einer Insel benannt und ist auch dementsprechend eingerichtet und dekoriert.
Preis auf Anfrage
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