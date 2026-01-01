Während eines Aufenthaltes im Camissa House werden die Gäste durch einen Mix aus moderner Wohnatmosphäre und individuellem Design verzaubert. Die herrliche Kulisse des Tafelberges rundet das Kapstadt-Erlebnis ab. Die Räumlichkeiten sind sorgfältig und liebevoll eingerichtet. Die ausgewählten Stoffe und Tapeten bringen den Stilmix der Einrichtung zur Geltung und verzaubern die Gäste des Hotels. Geniessen Sie einen entspannten Tag auf dem Sonnendeck am Pool.

Kühlen Sie sich an der Bar des Hotels mit einem erfrischenden Gin & Tonic ab und geniessen Sie den Ausblick über die Stadt bis hin zum Atlantik.



Das Hotel bietet am Abend einen kostenlosen Restaurant-Transfer innerhalb von Kapstadt an. Lokale Getränke, Hausweine und «High Tea» sind ebenfalls inklusive.