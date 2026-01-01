Camissa House
Kapstadt
Beschreibung
Einleitung
Am Fusse des berühmten Tafelbergs gelegen bietet das Boutique Hotel einen verlockenden Mix aus moderner Wohnatmosphäre und traumhafter Aussicht.
Lage
Das Hotel besticht durch seine ruhige Lage, trotzdem ist die Innenstadt schnell erreichbar. Die Fahrt zur Victoria & Alfred Waterfront dauert ca. 10 Minuten.
Angebot
Kühlen Sie sich an der Bar des Hotels mit einem erfrischenden Gin & Tonic ab und geniessen Sie den Ausblick über die Stadt bis hin zum Atlantik.
Während eines Aufenthaltes im Camissa House werden die Gäste durch einen Mix aus moderner Wohnatmosphäre und individuellem Design verzaubert. Die herrliche Kulisse des Tafelberges rundet das Kapstadt-Erlebnis ab. Die Räumlichkeiten sind sorgfältig und liebevoll eingerichtet. Die ausgewählten Stoffe und Tapeten bringen den Stilmix der Einrichtung zur Geltung und verzaubern die Gäste des Hotels. Geniessen Sie einen entspannten Tag auf dem Sonnendeck am Pool.
Kühlen Sie sich an der Bar des Hotels mit einem erfrischenden Gin & Tonic ab und geniessen Sie den Ausblick über die Stadt bis hin zum Atlantik.
Das Hotel bietet am Abend einen kostenlosen Restaurant-Transfer innerhalb von Kapstadt an. Lokale Getränke, Hausweine und «High Tea» sind ebenfalls inklusive.
Zimmer
Die Ausstattung der 8 luxuriösen Zimmer lässt keine Wünsche offen und strahlt ein modernes Ambiente aus. Alle Zimmer verfügen über elegante Badezimmer, TV, Klimaanlage und Fussbodenheizung.
Tipp vom Spezialisten
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Preis auf Anfrage
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