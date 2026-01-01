Beschreibung

Einleitung Das Hotel im kapholländischen Stil liegt direkt an der berühmten Sea Point Promenade mit Blick auf den Atlantik.

Lage Das geschichtsträchtige The Winchester Boutique Hotel befindet sich im beliebten Sea Point Viertel und verfügt über einen uneingeschränkten Meerblick. Die Waterfront ist nur 10 Fahrminuten entfernt.

Angebot Das hauseigene Restaurant verwöhnt die Gäste mit köstlichen Speisen. Am Sonntag findet im, mit Bougainvilleen umrankten, Innenhof der legendäre Jazz Brunch mit Live Musik statt. An warmen Tagen lädt ein Pool zur Abkühlung ein.