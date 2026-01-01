The Winchester Boutique Hotel
Sea Point
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel im kapholländischen Stil liegt direkt an der berühmten Sea Point Promenade mit Blick auf den Atlantik.
Lage
Das geschichtsträchtige The Winchester Boutique Hotel befindet sich im beliebten Sea Point Viertel und verfügt über einen uneingeschränkten Meerblick. Die Waterfront ist nur 10 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Das hauseigene Restaurant verwöhnt die Gäste mit köstlichen Speisen. Am Sonntag findet im, mit Bougainvilleen umrankten, Innenhof der legendäre Jazz Brunch mit Live Musik statt. An warmen Tagen lädt ein Pool zur Abkühlung ein.
Zimmer
Die 76 stilvoll dekorierten Zimmer verfügen je nach Zimmerkategorie über einen Ausblick auf den Tafelberg, den malerischen Innenhof, den markanten Lions Head oder auf den weiten Atlantik. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, Kaffee-/ Teekocher und WIFI.
Preis auf Anfrage
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