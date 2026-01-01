Beschreibung

Einleitung Das gemütliche und sehr familiär geführte Majeka House besticht mit einer Kombination aus Tradition und modernem Design. Als Gast fühlt man sich sofort zu Hause.

Lage Das Majeka House liegt in einem ruhigen Teil von Stellenbosch. Das Zentrum mit zahlreichen Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten ist in ca. 10 Fahrminuten erreichbar.

Angebot Entspannen Sie sich in der intimen und stilvoll eingerichteten Lounge bei einem edlen Tropfen südafrikanischem Wein. An kälteren Tagen lädt der Kamin zu gemütlichen Stunden ein. Die Gartenanlage bietet an warmen Tagen eine Oase der Erholung. Der Pool sorgt für eine angenehme Abkühlung und die vielen Sitzgelegenheiten für eine private und gemütliche Atmosphäre. Geniessen Sie nach einem spannenden Tag im Weingebiet eine wohltuende Massage oder Gesichtsbehandlung. Lassen Sie Ihr ganz persönliches Wellness-Package zusammenstellen.