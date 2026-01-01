Majeka House
Stellenbosch
Beschreibung
Einleitung
Das gemütliche und sehr familiär geführte Majeka House besticht mit einer Kombination aus Tradition und modernem Design. Als Gast fühlt man sich sofort zu Hause.
Lage
Das Majeka House liegt in einem ruhigen Teil von Stellenbosch. Das Zentrum mit zahlreichen Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten ist in ca. 10 Fahrminuten erreichbar.
Angebot
Entspannen Sie sich in der intimen und stilvoll eingerichteten Lounge bei einem edlen Tropfen südafrikanischem Wein. An kälteren Tagen lädt der Kamin zu gemütlichen Stunden ein. Die Gartenanlage bietet an warmen Tagen eine Oase der Erholung. Der Pool sorgt für eine angenehme Abkühlung und die vielen Sitzgelegenheiten für eine private und gemütliche Atmosphäre. Geniessen Sie nach einem spannenden Tag im Weingebiet eine wohltuende Massage oder Gesichtsbehandlung. Lassen Sie Ihr ganz persönliches Wellness-Package zusammenstellen.
Zimmer
Das Majeka House verfügt über 23 geschmackvoll eingerichtete und geräumige Zimmer.
Die Premier Collection Zimmer sowie die Mountain View Selection Zimmer, welche eine atemberaubende Aussicht auf die Stellenbosch Berge bieten, sind mit allen Annehmlichkeiten wie kostenlosem WIFI, Kaffee-/Teekocher und einem Balkon oder einer Terrasse ausgestattet.
Die Premier Collection Zimmer sowie die Mountain View Selection Zimmer, welche eine atemberaubende Aussicht auf die Stellenbosch Berge bieten, sind mit allen Annehmlichkeiten wie kostenlosem WIFI, Kaffee-/Teekocher und einem Balkon oder einer Terrasse ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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