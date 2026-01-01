Hermanus Reisen vom Spezialisten
Ein Hotspot für Walbeobachter
Morukuru Ocean House
Preis auf Anfrage
De Hoop Nature Reserve
Umgeben von Luxus und abseits der üblichen Touristenpfade bietet Morukuru eine Auszeit von der Hektik des Alltags....
Morukuru Beach Lodge
Preis auf Anfrage
De Hoop Nature Reserve
Umgeben von Luxus und abseits der üblichen Touristenpfade bietet Morukuru eine Auszeit von der Hektik des Alltags....
Grootbos Private Nature Reserve
Preis auf Anfrage
Gansbaai
Das vielfach ausgezeichnete Grootbos Private Nature Reserve bietet seinen Gästen ein einzigartiges Erlebnis....
The Marine Hermanus
Preis auf Anfrage
Hermanus
Ein Luxushotel mit ganz besonderem Flair, eine Mischung aus traditionellem und modernem Design. Das The Marine...
The Thatch House Boutique Hotel
Preis auf Anfrage
Hermanus
Das exklusive Boutique Hotel liegt ausserhalb von Hermanus und bietet Ruhe und Entspannung mit einem fantastischen...
Birkenhead House
Preis auf Anfrage
Hermanus
Hoch auf einer Klippe bietet das Birkenhead House einen atemberaubenden Blick auf das Meer.
Mosaic Private Sanctuary
Preis auf Anfrage
Stanford
Zwischen dem schimmernden Ozean, der silbernen Lagune und den Bergen im Hintergrund liegt die umweltfreundliche Lodge...
Harbour House
Preis auf Anfrage
Hermanus
Das Harbour House liegt an der Küste von Hermanus mit Blick auf das Meer, von wo man in der geeigneten Saison Wale...
One Marine Drive Boutique Hotel
Preis auf Anfrage
Hermanus
Das kleine Boutique Hotel befindet sich an der Küste im malerischen Hermanus, direkt am Cliff Path mit einem...
Abalone Guest Lodge
Preis auf Anfrage
Hermanus
Die kleine Guest Lodge befindet sich nur wenige Fahrminuten vom Zentrum entfernt, mit atemberaubender Sicht auf den...
De Hoop Collection
Preis auf Anfrage
De Hoop Nature Reserve
Das einzigartige Naturreservat am Western Cape in einer unvergleichbaren Gegend und mit unzähligen...
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