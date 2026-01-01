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Hermanus und Gansbaai und Arniston, Südafrika

Hermanus Reisen vom Spezialisten

Ein Hotspot für Walbeobachter

Auf Südafrika Reisen gibt es viel zu entdecken. So ist der Ort Hermanus dafür bekannt dort Wale perfekt beobachten zu können. Um Besucher der Region auf die Riesen der Ozeane aufmerksam zu machen, wird sogar von einem sogenannten Rufer mit einem Horn getutet, wenn wieder Buckelwale in Sicht sind. In Gansbaai hingegen steht alles im Zeichen von Haien, die Sie in dieser Region Südafrikas aus der Nähe betrachten können. Aber auch Arniston am Übergang vom Atlantik zum Indischen Ozean ist sehenswert. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten noch heute.

Morukuru Ocean HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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De Hoop Nature Reserve
Umgeben von Luxus und abseits der üblichen Touristenpfade bietet Morukuru eine Auszeit von der Hektik des Alltags....
Morukuru Beach LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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De Hoop Nature Reserve
Umgeben von Luxus und abseits der üblichen Touristenpfade bietet Morukuru eine Auszeit von der Hektik des Alltags....
Grootbos Private Nature ReserveHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Gansbaai
Das vielfach ausgezeichnete Grootbos Private Nature Reserve bietet seinen Gästen ein einzigartiges Erlebnis....
The Marine HermanusHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Hermanus
Ein Luxushotel mit ganz besonderem Flair, eine Mischung aus traditionellem und modernem Design. Das The Marine...
The Thatch House Boutique HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Hermanus
Das exklusive Boutique Hotel liegt ausserhalb von Hermanus und bietet Ruhe und Entspannung mit einem fantastischen...
Birkenhead HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Hermanus
Hoch auf einer Klippe bietet das Birkenhead House einen atemberaubenden Blick auf das Meer.
Mosaic Private SanctuaryHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Stanford
Zwischen dem schimmernden Ozean, der silbernen Lagune und den Bergen im Hintergrund liegt die umweltfreundliche Lodge...
Harbour HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Hermanus
Das Harbour House liegt an der Küste von Hermanus mit Blick auf das Meer, von wo man in der geeigneten Saison Wale...
One Marine Drive Boutique HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Hermanus
Das kleine Boutique Hotel befindet sich an der Küste im malerischen Hermanus, direkt am Cliff Path mit einem...
Abalone Guest LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Hermanus
Die kleine Guest Lodge befindet sich nur wenige Fahrminuten vom Zentrum entfernt, mit atemberaubender Sicht auf den...
De Hoop CollectionHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
De Hoop Nature Reserve
Das einzigartige Naturreservat am Western Cape in einer unvergleichbaren Gegend und mit unzähligen...

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