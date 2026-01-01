Delaire Graff Estate
Stellenbosch
Beschreibung
Einleitung
Ein Luxusstern in den Weinbergen Südafrikas. Das Delaire Graff Estate hat sich als eines der führenden Hotels in der Region etabliert.
Lage
Das Delaire Graff Estate befindet sich ca. 5 Minuten ausserhalb von Stellenbosch auf dem höchsten Punkt des Helshoogte Mountain Passes und überblickt die führenden Weingebiete Südafrikas.
Angebot
Das Estate lässt den Gästen keine Wünsche offen. Die Gourmetrestaurants HŌSEKI (japanische Küche) und Delaire Graff (regionale Küche, in der sich das typisch mediterrane Essen des Kaps widerspiegelt) vermitteln Gaumenfreude der höchsten Klasse. Die Weinlounge lädt zu genüsslichen Proben von mehrfach prämierten Weinen am gemütlichen Kamin ein und übermittelt mit nostalgischen Holzbalken eine entspannte und wohltuende Atmosphäre.
Behandlungs-Suiten und ein moderner Fitnessbereich einschliesslich einem Pool mit Jacuzzi umgeben von einer überwältigenden Gartenanlage bieten Erholung und ein unvergleichbares Ambiente. Den Gästen steht ein kostenloser Transfer nach Stellenbosch zur Verfügung.
Das Estate lässt den Gästen keine Wünsche offen. Die Gourmetrestaurants HŌSEKI (japanische Küche) und Delaire Graff (regionale Küche, in der sich das typisch mediterrane Essen des Kaps widerspiegelt) vermitteln Gaumenfreude der höchsten Klasse. Die Weinlounge lädt zu genüsslichen Proben von mehrfach prämierten Weinen am gemütlichen Kamin ein und übermittelt mit nostalgischen Holzbalken eine entspannte und wohltuende Atmosphäre.
Der einzigartige und exklusive Luxus-Spa bietet eine atemberaubende Oase der Schönheit.
Behandlungs-Suiten und ein moderner Fitnessbereich einschliesslich einem Pool mit Jacuzzi umgeben von einer überwältigenden Gartenanlage bieten Erholung und ein unvergleichbares Ambiente. Den Gästen steht ein kostenloser Transfer nach Stellenbosch zur Verfügung.
Besonderen Wert legt das Delaire Graff Estate auf die Nachhaltigkeit. Der Stromverbrauch wird minimiert und Wasser wird gespart. Die Lodge setzt sich zudem mit dem Projekt F.A.C.E.T. (For Africa’s Children Every Time) für benachteiligte Kinder ein.
Zimmer
Alle Lodges liegen sehr privat auf dem grosszügigen Gelände des Delaire Graff Estates. Die Garden Lodges verfügen über TV, kostenloses WIFI, Minibar (Getränke inbegriffen), Butlerservice, eine kleine private Küche, einen separaten Wohnbereich, eine Terrasse und einen beheizbaren Plungepool. Sie haben einen hübschen Ausblick auf den Garten. Jeden Abend erhalten Sie einen Champagner und kleine Köstlichkeiten in Ihr Zimmer.
Die Luxury Vineyard Lodges haben einen unvergleichlichen und atemberaubenden Blick über die nahe gelegenen Gebirge und Weingebiete.
Die makellos gestalteten Superior Lodges verfügen ebenfalls über eine private Terrasse mit Plungepool und wunderschönem Panoramablick über die Weinberge und sind mit 2 Schlafzimmern (Verbindungstüre) geeignet für Familien.
Die Luxury Vineyard Lodges haben einen unvergleichlichen und atemberaubenden Blick über die nahe gelegenen Gebirge und Weingebiete.
Die makellos gestalteten Superior Lodges verfügen ebenfalls über eine private Terrasse mit Plungepool und wunderschönem Panoramablick über die Weinberge und sind mit 2 Schlafzimmern (Verbindungstüre) geeignet für Familien.
Tipp vom Spezialisten
Buchen Sie Ihren Aufenthalt in der Luxury Lodge und geniessen Sie einen spektakulären Ausblick über diese wunderschöne Weinregion.
Preis auf Anfrage
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