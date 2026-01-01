Das Estate lässt den Gästen keine Wünsche offen. Die Gourmetrestaurants HŌSEKI (japanische Küche) und Delaire Graff (regionale Küche, in der sich das typisch mediterrane Essen des Kaps widerspiegelt) vermitteln Gaumenfreude der höchsten Klasse. Die Weinlounge lädt zu genüsslichen Proben von mehrfach prämierten Weinen am gemütlichen Kamin ein und übermittelt mit nostalgischen Holzbalken eine entspannte und wohltuende Atmosphäre.



Der einzigartige und exklusive Luxus-Spa bietet eine atemberaubende Oase der Schönheit.

Behandlungs-Suiten und ein moderner Fitnessbereich einschliesslich einem Pool mit Jacuzzi umgeben von einer überwältigenden Gartenanlage bieten Erholung und ein unvergleichbares Ambiente. Den Gästen steht ein kostenloser Transfer nach Stellenbosch zur Verfügung.



Besonderen Wert legt das Delaire Graff Estate auf die Nachhaltigkeit. Der Stromverbrauch wird minimiert und Wasser wird gespart. Die Lodge setzt sich zudem mit dem Projekt F.A.C.E.T. (For Africa’s Children Every Time) für benachteiligte Kinder ein.