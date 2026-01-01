Beschreibung

Einleitung Das Hotel mit seinem frischen Design bietet seinen Gästen ein ultraluxuriöses Resorterlebnis und gilt als wahres Juwel. Obwohl die quirlige Victoria & Alfred Waterfront nur wenige Gehminuten entfernt liegt, findet man im One&Only Cape Town Erholung pur am grosszügigen Pool.

Lage Im Herzen der V&A Waterfront gelegen, bietet das One&Only Cape Town, eine perfekte Mischung aus urbanem Flair und entspannter Resortatmosphäre.

Angebot Die halbkreisförmige Architektur des 7-stöckigen Marina Rise bietet einen unvergleichlichen Blick auf den Tafelberg sowie die zwei Inseln inmitten der Waterfront, auf denen sich die 40 Island Zimmer und Suiten sowie das One&Only Spa mit seinen 1000m² befinden. Die Anlage verfügt über 3 Restaurants, ein Wine Loft mit über 5000 Weinen, eine 350 m² grosse Poollandschaft, ein Fitnessbereich, exklusive Boutiquen, KidsOnly Club und 24-Stunden Zimmerservice.

Zimmer Die 131 mit afrikanischen Hölzern ausgestatteten und mit zeitgenössischer afrikanischer Kunst dekorierten Zimmer und Suiten bieten Blick auf den Tafelberg oder die Marina. Alle Zimmer verfügen über einen Balkon oder Terrasse, Klimaanlage, Minibar, Nespressomaschine und WIFI. Die grosszügigen Bäder sind mit Badewanne und Regendusche ausgestattet.

Marina Room Die 63 m² grossen Marina Rooms bieten von der Terrasse aus Blick auf den Hafen oder den Tafelberg.

One Bedroom Marina Suite Die 123 m² grossen One Bedroom Marina Suiten bieten von der privaten Terrasse aus Blick auf den Hafen und den Tafelberg.

Island Superior Room Die Island Superior Rooms sind 73 m² gross und auf einer vorgelagerten Insel gebaut. Dies verleiht den Zimmern eine einzigartige Atmosphäre.