The Clarendon Fresnaye Boutique Hotel
Kapstadt
Beschreibung
Einleitung
Das familiengeführte Boutique Hotel liegt an den Hängen des Lion Heads im idyllischen Vorort Fresnaye.
Lage
Das geschichtsträchtige Clarendon Boutique Hotel liegt im wunderschönen Vorort Fresnaye, unweit der berühmten Strände von Clifton. Die V&A Waterfront und zahlreiche Sehenswürdigkeiten sind in wenigen Fahrminuten zu erreichen.
Angebot
Das historische Gebäude und der wunderschön angelegte Garten, laden zum Entspannen und Abschalten ein. Die beiden Pools bieten nach einem erlebnisreichen Tag eine willkommene Abkühlung. An der fussläufig entfernten Sea Point Strandpromenade finden sich eine Vielzahl an Aktivitäten und einige der besten Restaurants der Mutterstadt. Der Start der berühmten Lion Heads Wanderung ist in 10 Fahrminuten zu erreichen. Das Hotel bieten einen idealen Rückzugsort und Ausgangspunkt für Entdeckungen in und um Kapstadt.
Zimmer
Das Clarendon Boutique Hotel verfügt über insgesamt 16 modern gestaltete Zimmer in drei verschiedenen Kategorien.
Die geräumigen Familiensuiten überblicken den bunten Garten und die Pools, während einige der Premiumzimmer über einen Balkon oder Patio verfügen. Die Einrichtung der Zimmer ist luxuriös und beinhaltet einen TV, Klimaanlage, Minibar, Kaffee-/Teekocher und WIFI.
Die geräumigen Familiensuiten überblicken den bunten Garten und die Pools, während einige der Premiumzimmer über einen Balkon oder Patio verfügen. Die Einrichtung der Zimmer ist luxuriös und beinhaltet einen TV, Klimaanlage, Minibar, Kaffee-/Teekocher und WIFI.
Preis auf Anfrage
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