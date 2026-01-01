Beschreibung

Einleitung Das familiengeführte Boutique Hotel liegt an den Hängen des Lion Heads im idyllischen Vorort Fresnaye.

Lage Das geschichtsträchtige Clarendon Boutique Hotel liegt im wunderschönen Vorort Fresnaye, unweit der berühmten Strände von Clifton. Die V&A Waterfront und zahlreiche Sehenswürdigkeiten sind in wenigen Fahrminuten zu erreichen.

Angebot Das historische Gebäude und der wunderschön angelegte Garten, laden zum Entspannen und Abschalten ein. Die beiden Pools bieten nach einem erlebnisreichen Tag eine willkommene Abkühlung. An der fussläufig entfernten Sea Point Strandpromenade finden sich eine Vielzahl an Aktivitäten und einige der besten Restaurants der Mutterstadt. Der Start der berühmten Lion Heads Wanderung ist in 10 Fahrminuten zu erreichen. Das Hotel bieten einen idealen Rückzugsort und Ausgangspunkt für Entdeckungen in und um Kapstadt.