Beschreibung

Einleitung Nur gerade 20 Minuten von Kapstadts Innenstadt entfernt, bietet das Hotel Cellars-Hohenort Luxus, Ruhe und Erholung in landschaftlich einmaliger Umgebung. Das Hotel beinhaltet eines der besten Restaurants der Kapregion.

Lage Dieses 5 Sterne Relais & Chateaux Hotel liegt im Herzen des wunderschönen Weinguts Constantia Valley. An den dicht bewaldeten östlichen Hängen des Tafelbergs gelegen bieten sich atemberaubende Blicke über das Constantia Tal zur False Bay und dem Meer. Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe des weltbekannten Botanischen Gartens von Kirstenbosch mit seinen wunderschönen Gärten und einem Weinberg. Cellars-Hohenort liegt nur etwa 20 Minuten vom Zentrum von Kapstadt und vom Meer entfernt.

Angebot Eine Weindegustation kann in der eigenen Weinbar genossen werden. Dem Gast stehen zudem ein Tennisplatz, ein Spa, drei Swimmingpools und ein Golfplatz zur Verfügung. In unmittelbarer Nähe finden Sie drei weitere Golfplätze. Zudem werden dem Gast Garten- und Kräuter-Touren angeboten. Das Cellars Restaurant ist weithin bekannt für seine vorzügliche englische und französische Küche und berühmt für seinen frischen Fisch, Meeresfrüchte und Zutaten aus der Kapregion.

Zimmer Das Hotel verfügt über 51 Zimmer und Suiten sowie 2 Villen. Alle Zimmer haben eine wunderschöne Aussicht über das Weingebiet, sind klimatisiert und sehr komfortabel eingerichtet mit Bad, Fussbodenheizung, Haartrockner, TV, DVD-Player, Telefon und Minibar. Die Luxury Zimmer und Suiten sind grösser und verfügen über einen Loungebereich. Die Zimmer bieten kostenloses Wireless-Internet.