Das geschichtsträchtige Hotel wurde liebevoll restauriert und versprüht noch heute die ländliche Farmhaus-Atmosphäre des 17. Jahrhunderts gepaart mit modernen Akzenten. Im Steenberg Hotel können die Gäste kleine Spaziergänge oder Mountain Bike Touren auf der weitläufigen Gartenanlage unternehmen oder sich am Pool nach einem aufregenden Tag in Kapstadt entspannen. Zur Waterfront gibt es einmal täglich einen kostenlosen Shuttle- Bus. Der Steenberg Spa verwöhnt die Gäste mit einer grossen Palette an unterschiedlichen Behandlungen, die von Aroma- Therapien bis hin zu Massagen reicht.

Gegen Gebühr kann der 18-Loch Golfplatz genutzt werden, welcher prioritär für Gäste des Hotels und für Mitglieder zur Verfügung steht. Vorreservationen der Abschlagszeiten sind empfohlen.