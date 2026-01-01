Steenberg Hotel & Spa
Constantia
Beschreibung
Einleitung
Das 5 Sterne Farmhaus Hotel und Weingut bietet den Gästen eine Oase der Ruhe und Idylle abseits der Hektik der Grossstadt.
Lage
Das Steenberg Hotel liegt im ländlichen Vorort Constantia nur gerade 20 Fahrminuten vom Zentrum der Stadt entfernt. Die Farm gilt als eine der ältesten, registrierten Weinfarmen des Kaps. Sie wurde 1682 erbaut und mit viel Liebe zum Detail restauriert. Mit atemberaubender Aussicht auf die umliegenden Berge bietet Constantia ein Zufluchtsort aus der Grossstadt und doch erreicht man das lebendige Zentrum der Stadt in kurzer Fahrdistanz.
Angebot
Das geschichtsträchtige Hotel wurde liebevoll restauriert und versprüht noch heute die ländliche Farmhaus-Atmosphäre des 17. Jahrhunderts gepaart mit modernen Akzenten. Im Steenberg Hotel können die Gäste kleine Spaziergänge oder Mountain Bike Touren auf der weitläufigen Gartenanlage unternehmen oder sich am Pool nach einem aufregenden Tag in Kapstadt entspannen. Zur Waterfront gibt es einmal täglich einen kostenlosen Shuttle- Bus. Der Steenberg Spa verwöhnt die Gäste mit einer grossen Palette an unterschiedlichen Behandlungen, die von Aroma- Therapien bis hin zu Massagen reicht.
Gegen Gebühr kann der 18-Loch Golfplatz genutzt werden, welcher prioritär für Gäste des Hotels und für Mitglieder zur Verfügung steht. Vorreservationen der Abschlagszeiten sind empfohlen.
Zimmer
Steenberg bietet seinen Gästen Unterkunft in 24 eleganten, klassisch eingerichteten Zimmern und Suiten, welche sich über verschiedene Gebäudekomplexe verteilen.
Die Standard Zimmer befinden sich im Hauptgebäude. Alle Zimmer sind mit Kaffee-/ Teekocher, Klimaanlage, TV sowie kostenloses WIFI ausgestattet. Die Superior Zimmer sind etwas grösser, die Premier Zimmer verfügen ausserdem über eine private Terrasse. Das Steenberg Hotel bietet zwei familienfreundliche Zimmer, welche eine eigene Terrasse und zwei Schlafzimmer haben.
Die Standard Zimmer befinden sich im Hauptgebäude. Alle Zimmer sind mit Kaffee-/ Teekocher, Klimaanlage, TV sowie kostenloses WIFI ausgestattet. Die Superior Zimmer sind etwas grösser, die Premier Zimmer verfügen ausserdem über eine private Terrasse. Das Steenberg Hotel bietet zwei familienfreundliche Zimmer, welche eine eigene Terrasse und zwei Schlafzimmer haben.
Feinschmecker-Erlebnis Steenberg
Im eleganten aber dennoch modernen Ambiente des Tryn Restaurants wird eine exquisite Küche basierend aus einer raffinierten Kombination zeitgenössischer Speisen unter Berücksichtigung von frischen, saisonalen Produkten aus dem eigenen Garten geboten. Das Restaurant bietet eine grosse Auswahl an südafrikanischen Weinen, wobei die auf Steenberg produzierten Spitzen- Weine natürlich besonders empfehlenswert sind.
Für eine leichtere Küche empfiehlt sich das Bistro Sixteen82. Gleich neben dem Weingut gelegen, werden hier innovative Speisen im Tapas-Stil serviert. Die Terrasse des Bistros ist der ideale Ort für ein entspanntes Frühstück, leichtes Mittagessen oder ein köstliches Tapas-Menü in Kombination mit einem Glas aus der Steenberg Weinselektion.
Für eine leichtere Küche empfiehlt sich das Bistro Sixteen82. Gleich neben dem Weingut gelegen, werden hier innovative Speisen im Tapas-Stil serviert. Die Terrasse des Bistros ist der ideale Ort für ein entspanntes Frühstück, leichtes Mittagessen oder ein köstliches Tapas-Menü in Kombination mit einem Glas aus der Steenberg Weinselektion.
Preis auf Anfrage
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