Franschhoek & Paarl Reisen vom Spezialisten
Traumziele in Südafrika
Babylonstoren Farmhotel
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Paarl
Umgeben von einer atemberaubenden Aussicht auf die majestätischen Berge bietet dieses geschmackvolle und natürliche...
Grande Provence Heritage Wine Estate
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Franschhoek
Das Grande Provence Estate ist ein einzigartiges und elegantes Weingut vor den Toren von Franschhoek.
Leeu Estates
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Franschhoek
Ein funkelnder Stern am Himmel des Western Cape in Südafrika, welches weltbekannt ist für seine natürliche Schönheit...
Mont Rochelle Hotel & Vineyard
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Franschhoek
Das idyllische Landgut überzeugt nicht nur mit Spitzenweinen, sondern auch mit einer wunderbaren Aussicht auf die...
Brookdale Estate Manor House
Preis auf Anfrage
Paarl
Das Brookdale Estate Manor House ist ein eleganter Rückzugsort inmitten der herrlichen Weinbergen Paarls.
Leeu House
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Franschhoek
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Le Quartier Francais
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Franschhoek
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La Clé des Montagnes Lodge
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Franschhoek
Das La Clé des Montages ist eine kleine Oase inmitten des pittoresken Städtchens Franschhoek und eignet sich als...
La Fontaine Boutique Hotel
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Franschhoek
Im Herzen des schönen Städtchens Franschhoek gelegen, nur wenige Gehminuten von zahlreichen Restaurants, Galerien und...
Mont d'Or Franschhoek
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Franschhoek
Das kleine Gästehaus liegt nur etwa 100 Meter vom historischen Stadtzentrum Franschhoeks entfernt. Restaurants, Bars...
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