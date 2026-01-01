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Franschhoek und Paarl, Südafrika

Franschhoek & Paarl Reisen vom Spezialisten

Traumziele in Südafrika

Wenn Sie während einer Rundreise durch Südafrika auch die Weingebiete des Landes besuchen möchten, sollten Sie unter anderem die Städte Franschhoek und Paarl aufsuchen. Vor allem der einst von Franzosen gegründete Ort Franschhoek besticht durch sein idyllisches Erscheinungsbild und ist für seine edlen Tropfen bekannt. Aber auch die von Industrie geprägte Stadt Paarl kann auf eine lange Weinbautradition zurückblicken und begeistert Weinkenner durch ihre Authentizität. Um Südafrikas Weinbauregionen kennenzulernen, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren, um schon bald Südafrika persönlich einen Besuch abzustatten.

Babylonstoren FarmhotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Paarl
Umgeben von einer atemberaubenden Aussicht auf die majestätischen Berge bietet dieses geschmackvolle und natürliche...
Grande Provence Heritage Wine EstateHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Franschhoek
Das Grande Provence Estate ist ein einzigartiges und elegantes Weingut vor den Toren von Franschhoek.
Leeu EstatesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Franschhoek
Ein funkelnder Stern am Himmel des Western Cape in Südafrika, welches weltbekannt ist für seine natürliche Schönheit...
Mont Rochelle Hotel & VineyardHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Franschhoek
Das idyllische Landgut überzeugt nicht nur mit Spitzenweinen, sondern auch mit einer wunderbaren Aussicht auf die...
Brookdale Estate Manor HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Paarl
Das Brookdale Estate Manor House ist ein eleganter Rückzugsort inmitten der herrlichen Weinbergen Paarls.
Leeu HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Franschhoek
Ein funkelnder Stern am Himmel des Western Cape in Südafrika, welches weltbekannt ist für seine natürliche Schönheit...
Le Quartier FrancaisHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Franschhoek
Ein funkelnder Stern am Himmel des Western Cape in Südafrika, welches weltbekannt ist für seine natürliche Schönheit...
La Clé des Montagnes LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Franschhoek
Das La Clé des Montages ist eine kleine Oase inmitten des pittoresken Städtchens Franschhoek und eignet sich als...
La Fontaine Boutique HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Franschhoek
Im Herzen des schönen Städtchens Franschhoek gelegen, nur wenige Gehminuten von zahlreichen Restaurants, Galerien und...
Mont d'Or FranschhoekHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Franschhoek
Das kleine Gästehaus liegt nur etwa 100 Meter vom historischen Stadtzentrum Franschhoeks entfernt. Restaurants, Bars...

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