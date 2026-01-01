Wenn Sie während einer Rundreise durch Südafrika auch die Weingebiete des Landes besuchen möchten, sollten Sie unter anderem die Städte Franschhoek und Paarl aufsuchen. Vor allem der einst von Franzosen gegründete Ort Franschhoek besticht durch sein idyllisches Erscheinungsbild und ist für seine edlen Tropfen bekannt. Aber auch die von Industrie geprägte Stadt Paarl kann auf eine lange Weinbautradition zurückblicken und begeistert Weinkenner durch ihre Authentizität. Um Südafrikas Weinbauregionen kennenzulernen, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren, um schon bald Südafrika persönlich einen Besuch abzustatten.