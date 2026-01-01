Drakensberge Reisen vom Spezialisten
Ein Paradies für Wanderer - die Drakensberge
Montusi Mountain Lodge
Preis auf Anfrage
Bergville
Die Montusi Mountain Lodge verfügt über eine traumhafte Lage mitten in den Drakensbergen. Die Lodge wird von den...
Three Tree Hill Lodge
Preis auf Anfrage
Drakensberg Region
Die Lodge liegt im nördlichen Teil der majestätischen Drankensberge. Die Fahrzeit ab Durban beträgt ca. 3 Stunden, ab...
Greenfire Drakensberg Lodge
Preis auf Anfrage
Drakensberg Region
Die Lodge liegt in der Nähe von Bergville in den Northern Natal Drakensberge und ist nur per 4x4 erreichbar....
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