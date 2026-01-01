Bis zu 3'482 Meter hoch sind die beeindruckenden Drakensberge, die auch als höchstes Gebirge Südafrikas gelten. Eine weitestgehend unberührte Natur und vor allem herrliche Ausblicke machen einen Zwischenstopp auf Südafrika Rundreisen in dieser Region zu einem unvergesslichen Erlebnis. Freuen Sie sich darauf, auf ausgedehnten Wanderungen Landschaften kennenzulernen, die Sie überwältigen werden, und die in dieser Form nur im Umfeld der Drakensberge vorkommen. Um eine der schönsten Gegenden Südafrikas ausgiebig zu bereisen, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren, um von diesen viele wertvolle Geheimtipps zu erhalten.