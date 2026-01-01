Knecht Reisegruppe Gütesiegel
afrika Reisen Gütesiegel
afrikareisen
Drakensberge, Südafrika

Drakensberge Reisen vom Spezialisten

Ein Paradies für Wanderer - die Drakensberge

Bis zu 3'482 Meter hoch sind die beeindruckenden Drakensberge, die auch als höchstes Gebirge Südafrikas gelten. Eine weitestgehend unberührte Natur und vor allem herrliche Ausblicke machen einen Zwischenstopp auf Südafrika Rundreisen in dieser Region zu einem unvergesslichen Erlebnis. Freuen Sie sich darauf, auf ausgedehnten Wanderungen Landschaften kennenzulernen, die Sie überwältigen werden, und die in dieser Form nur im Umfeld der Drakensberge vorkommen. Um eine der schönsten Gegenden Südafrikas ausgiebig zu bereisen, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren, um von diesen viele wertvolle Geheimtipps zu erhalten.

Montusi Mountain LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Bergville
Die Montusi Mountain Lodge verfügt über eine traumhafte Lage mitten in den Drakensbergen. Die Lodge wird von den...
Three Tree Hill LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Drakensberg Region
Die Lodge liegt im nördlichen Teil der majestätischen Drankensberge. Die Fahrzeit ab Durban beträgt ca. 3 Stunden, ab...
Greenfire Drakensberg LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Drakensberg Region
Die Lodge liegt in der Nähe von Bergville in den Northern Natal Drakensberge und ist nur per 4x4 erreichbar....

Ferien mit Kindern

Hier erfahren Sie, welche Angebote sich für Familienreisen am besten eignen

Garden Route

Mit dem Mietauto die berühmte Garden Route erleben

Südafrika und Mauritius

Kombinieren Sie aufregende Safaris mit Badeferien auf Mauritius

Südafrika Golf

Individuelle Golfreisen nach Südafrika

Südafrika Honeymoon

Romantische Flitterwochen in Südafrika verbringen

Südafrika Safaris

Auf Tuchfühlung mit der Tierwelt Südafrikas bei einer Safari

Südafrika Weinreisen

Südafrika ist das Land der Weine, überzeugen Sie sich selbst

Reiseinformationen

Alles über Land und Leute für die perfekte Reisevorbereitung

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren