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Swaziland, Südafrika

Swaziland Reisen vom Spezialisten

Königreich mit Wäldern

In Swaziland legen die Menschen grossen Wert auf Tradition. Ihr Land ist von Südafrika umschlungen und es hat eine einzigartige Naturlandschaft zu bieten. Es handelt sich zwar um ein relativ armes Land, allerdings ist es bezüglich der Reisen sehr sicher. Gäste aus einem anderen Land werden mit einer Herzlichkeit aufgenommen und wer sich auf den Weg zum weltbekannten Krüger Nationalpark begibt, sollte einen Zwischenstopp in Swaziland einplanen.

Die Wälder erinnern ein wenig an die Voralpen und die Hotels im Land können gut und gerne mit den internationalen Standards mithalten. Erkundigen Sie sich bezüglich Swaziland Reisen direkt bei unseren fachkundigen Spezialisten.

Foresters Arms HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Mhlambanyatsi
Eingebetet in einem wunderschönen Garten bietet das gemütliche Hotel einen herrlichen Ausblick auf die umliegende...
Mogi Boutique HotelHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Lobamba
Das Boutique Hotel liegt erhöht und bietet eine wunderschöne Aussicht in die Berge. Im Herzen von Ezulwini ist es ein...

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