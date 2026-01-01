Port Elisabeth & St. Francis Bay Reisen vom Spezialisten

Port Elisabeth, von den Einheimischen nur kurz «PE» genannt, liegt an der Nelson Mandela Bay. Die Hafen- und Universitätsstadt verfügt über eine moderne Infrastruktur. Das älteste städtische Gebäude beherbergt heute das Historische Museum. Vor allem aber glänzt die Region als sonnenverwöhnte Oase. Die Strände sind ein wahres Paradies für Wassersport aller Art. Die Meerestemperaturen sind strömungsbedingt deutlich angenehmer als in Kapstadt.

Ein weiterer herrlicher Ort für Sonnenhungrige ist die fantastische St. Francis Bay, die im Südwesten liegt. Ein idealer Zielpunkt für eine Mietwagentour entlang der «Garden Route». Nehmen Sie Kontakt mit unseren Südafrika Spezialisten auf und lassen sich beraten.