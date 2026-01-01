Das schöne Städtchen Clanwilliam in der Region Cederberg beeindruckt durch sein malerisches Ortsbild und gilt als eine der ältesten Siedlungen auf dem Gebiet des heutigen Südafrika. Vor allem im Frühling ist diese Region ein beliebtes Ziel für Besucher, die im Rahmen von Südafrika Reisen, in der Gegend unterwegs sind. Denn zu dieser Jahreszeit werden Sie von blühenden Landschaften erwartet und können den dort neben Zitronen und Wein weitverbreiteten Rooibos Tee kosten. Wenn Sie diese nicht weit von Kapstadt entfernte Region besuchen möchten, sollten Sie bald unsere Spezialisten kontaktieren.