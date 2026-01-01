Durban, Umhlanga & Ballito Reisen vom Spezialisten
Eine Metropole mit Stil - Durban
Sala Beach House
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Ballito
Das Sala Beach House ist das Juwel an der Nordküste von KwaZulu-Natal. Das Boutique Hotel liegt zwischen den...
Canelands Beach Club
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Ballito
Mit seiner 180 Grad Panoramasicht auf den Indischen Ozean und den Sandstrand lädt die Lodge die Gäste ein, sich von...
The Oyster Box Hotel
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Umhlanga Rocks
Das Oyster Box Hotel kombiniert den Charme des Kolonialstils, ausgezeichneten Service und üppige, tropische Gärten...
Garden Court Umhlanga
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Umhlanga Rocks
Das Hotel befindet sich in Umhlanga Ridge, unmittelbar beim bekannten Shopping- Center Gateway. Das Stadtzentrum von...
aha Gateway Hotel
Preis auf Anfrage
Umhlanga Rocks
Das Hotel ist direkt an das Gateway Theatre of Shopping angeschlossen, eines der grössten Einkaufszentren der Welt,...
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