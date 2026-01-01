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Durban und Umhlanga und Ballito, Südafrika

Durban, Umhlanga & Ballito Reisen vom Spezialisten

Eine Metropole mit Stil - Durban

Die am Indischen Ozean gelegene Stadt Durban hat viel zu bieten. Sie ist nicht nur die drittgrösste Metropole des Landes, sondern auch ein Reiseziel, an dem Sie viel unternehmen können. Neben der eigentlichen Stadt Durban, locken auch die in der Nähe gelegenen Badeorte Umhlanga und Ballito. Egal, ob Sie Ballito mit seinen Golfplätzen und Surfspots kennenlernen möchten oder lieber in Umhlanga hervorragende Restaurants und Resorts besuchen, diese Region Südafrikas ist sehr reizvoll. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um Durban schon bald zu erkunden.

Sala Beach HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ballito
Das Sala Beach House ist das Juwel an der Nordküste von KwaZulu-Natal. Das Boutique Hotel liegt zwischen den...
Beverly Hills HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Umhlanga Rocks
Stilvolles Hotel mit hervorragender Aussicht.
Canelands Beach ClubHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ballito
Mit seiner 180 Grad Panoramasicht auf den Indischen Ozean und den Sandstrand lädt die Lodge die Gäste ein, sich von...
The Oyster Box HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Umhlanga Rocks
Das Oyster Box Hotel kombiniert den Charme des Kolonialstils, ausgezeichneten Service und üppige, tropische Gärten...
Garden Court UmhlangaHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Umhlanga Rocks
Das Hotel befindet sich in Umhlanga Ridge, unmittelbar beim bekannten Shopping- Center Gateway. Das Stadtzentrum von...
aha Gateway Hotel
Preis auf Anfrage
Umhlanga Rocks
Das Hotel ist direkt an das Gateway Theatre of Shopping angeschlossen, eines der grössten Einkaufszentren der Welt,...

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