Kleine Gassen, historische Gebäude und ein sehenswertes Heimatmuseum machen das Städtchen Swellendam zu einem beliebten Zwischenstopp auf Südafrika Rundreisen. Lassen Sie sich von der angenehmen Atmosphäre des Ortes begeistern und freuen Sie sich auf so herrliche Attraktionen wie den Bontebok Nationalpark mit seinen seltenen Antilopen. Nicht weit von Swellendam entfernt liegt das Örtchen Montagu, das sich am Übergang vom südafrikanischen Weinland zu der Halbwüste Kleine Karoo befindet und durch 24 interessante Bauwerke beeindruckt. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um diese Region zu geniessen.