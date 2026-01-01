The Silo Hotel
Kapstadt
Beschreibung
Einleitung
Das The Silo Hotel ist ein architektonisches Meisterwerk, welches das Erbe eines restaurierten Getreidespeichers mit modernem Luxus vereint.
Lage
Die aussergewöhnliche Lage des The Silo Hotels bietet nicht nur einen atemberaubenden Panoramablick auf den berühmten Tafelberg, sondern eine unschlagbare Nähe zur Victoria & Alfred Waterfront mit seiner Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und kulturellen Attraktionen.
Angebot
Das Hotel befindet sich sechs Stockwerke über dem MOCAA, dem Zeitz Museum of Contemporary Art Africa, welches die grösste Sammlung zeitgenössischer afrikanischer Kunst in Afrika beherbergt. Vom Restaurant sowie der gemütlichen Willaston Bar aus geniessen Sie einen wunderbaren Ausblick auf die Victoria & Alfred Waterfront und den Hafen. Die Dachterrasse verwöhnt mit einem Rundumblick auf den Tafelberg und die Stadt. Geniessen Sie eine Abkühlung im Infinity-Pool mit Blick auf den Signal Hill oder lassen Sie sich vom Sonnenuntergang bei einem köstlichen Drink von der Rooftop Bar verzaubern. Der luxuriöse Wellnessbereich verwöhnt mit zahlreichen Massagen und Behandlungen und das moderne Fitnessbereich lädt zu Sportaktivitäten ein.
Zimmer
Die 28 Zimmer sind individuell gestaltet und bietet eine harmonische Kombination aus zeitgenössischer Kunst und exquisiten Möbeln. Die aussergewöhnlich hohen Fenster ermöglichen einen fantastischen Ausblick auf den Tafelberg oder den Hafen.
Die Zimmer sind mit erstklassigen Annehmlichkeiten ausgestattet, darunter ein komfortables Kingsize-Bett, eine Klimaanlage, ein interaktives Fernsehsystem, eine Minibar und kostenloses WIFI. Die grosszügigen Badezimmer verfügen über eine freistehende Badewanne mit Ausblick auf die Stadt.
Die Zimmer sind mit erstklassigen Annehmlichkeiten ausgestattet, darunter ein komfortables Kingsize-Bett, eine Klimaanlage, ein interaktives Fernsehsystem, eine Minibar und kostenloses WIFI. Die grosszügigen Badezimmer verfügen über eine freistehende Badewanne mit Ausblick auf die Stadt.
Preis auf Anfrage
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