Beschreibung

Einleitung Das The Silo Hotel ist ein architektonisches Meisterwerk, welches das Erbe eines restaurierten Getreidespeichers mit modernem Luxus vereint.

Lage Die aussergewöhnliche Lage des The Silo Hotels bietet nicht nur einen atemberaubenden Panoramablick auf den berühmten Tafelberg, sondern eine unschlagbare Nähe zur Victoria & Alfred Waterfront mit seiner Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und kulturellen Attraktionen.

Angebot Das Hotel befindet sich sechs Stockwerke über dem MOCAA, dem Zeitz Museum of Contemporary Art Africa, welches die grösste Sammlung zeitgenössischer afrikanischer Kunst in Afrika beherbergt. Vom Restaurant sowie der gemütlichen Willaston Bar aus geniessen Sie einen wunderbaren Ausblick auf die Victoria & Alfred Waterfront und den Hafen. Die Dachterrasse verwöhnt mit einem Rundumblick auf den Tafelberg und die Stadt. Geniessen Sie eine Abkühlung im Infinity-Pool mit Blick auf den Signal Hill oder lassen Sie sich vom Sonnenuntergang bei einem köstlichen Drink von der Rooftop Bar verzaubern. Der luxuriöse Wellnessbereich verwöhnt mit zahlreichen Massagen und Behandlungen und das moderne Fitnessbereich lädt zu Sportaktivitäten ein.