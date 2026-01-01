Badeferien im Caravia Beach Hotel ab Schweiz

Das Caravia Beach Hotel ist nicht nur ein Strandhotel, sondern auch ein Parkhotel. Denn das Hotel befindet sich in einem 25 Hektar grossen Garten mit Palmen, Paradiesvögeln und mediterranen Pflanzen. Der perfekte Ort um den Alltag hinter sich zu lassen und einzutauchen in das griechische Lebensgefühl und die pure Entspannung. Der weisse Sandstrand und die einladenden Pools sind ideal um die Seele baumeln zu lassen und die Zeit hier in vollen Zügen zu geniessen.