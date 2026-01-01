Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im Caravia Beach Hotel ab Schweiz

Das Caravia Beach Hotel ist nicht nur ein Strandhotel, sondern auch ein Parkhotel. Denn das Hotel befindet sich in einem 25 Hektar grossen Garten mit Palmen, Paradiesvögeln und mediterranen Pflanzen. Der perfekte Ort um den Alltag hinter sich zu lassen und einzutauchen in das griechische Lebensgefühl und die pure Entspannung. Der weisse Sandstrand und die einladenden Pools sind ideal um die Seele baumeln zu lassen und die Zeit hier in vollen Zügen zu geniessen.
Badeferien im Caravia Beach Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- riesige, wunderschöne Parkanlage
- direkt am weissen Sandstrand
- Aquapark für Kinder
- grosses Aktivitätenangebot
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen von der Schweiz aus nach Kos und reisen dann weiter in Ihre Unterkunft für die nächste Woche.

2-7. Tag Caravia Beach Hotel

Schlendern Sie durch die parkähnlichen Gärten und entdecken Sie überall exotische Pflanzen und Bunte Vögel. Oder relaxen Sie am feinsandigen Strand direkt vor dem Hotel und geniessen Sie die Sonne Griechenlands. Erholung wird hier grossgeschrieben und der ausgezeichnete und zuvorkommende Service garantiert, dass es Ihnen an nichts fehlen wird.

8. Tag Rückreise

Heute fahren Sie wieder an den Flughafen und besteigen das Flugzeug für Ihre Rückreise in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Condor
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Gartenblick
  • Verpflegung: All Inclusive

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen