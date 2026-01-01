Badeferien im Caravia Beach Hotel ab Schweiz
Badeferien im Caravia Beach Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- riesige, wunderschöne Parkanlage
- direkt am weissen Sandstrand
- Aquapark für Kinder
- grosses Aktivitätenangebot
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen von der Schweiz aus nach Kos und reisen dann weiter in Ihre Unterkunft für die nächste Woche.
2-7. Tag Caravia Beach Hotel
Schlendern Sie durch die parkähnlichen Gärten und entdecken Sie überall exotische Pflanzen und Bunte Vögel. Oder relaxen Sie am feinsandigen Strand direkt vor dem Hotel und geniessen Sie die Sonne Griechenlands. Erholung wird hier grossgeschrieben und der ausgezeichnete und zuvorkommende Service garantiert, dass es Ihnen an nichts fehlen wird.
8. Tag Rückreise
Heute fahren Sie wieder an den Flughafen und besteigen das Flugzeug für Ihre Rückreise in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Condor
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Gartenblick
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage