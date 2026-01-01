Wunderschöne Strände und Kristallklares Wasser - Sardinien

Ein Naturparadies für Geniesser – Sardinien

Herumtollende Schafe und Ziegen gehören genauso zum Erscheinungsbild von Sardinien wie ausgedehnte Korkeichenwälder, in deren Umgebung Sie idyllische Wanderrouten finden. Wenn Sie auf Sardinien Wandern oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, erwarten Sie viele schöne Dörfer und Städtchen, die zu einem Bummel einladen. So sollten Sie sich zum Beispiel die Orte Cagliari Olbia und Porto Cervo nicht entgehen lassen. Dank einer ausgewogenen Mischung aus Natur und Kultur ist Sardinien ein Reiseziel, an dem es nie langweilig wird.

Landschaften von erhabener Schönheit erkunden – Sardinien macht es möglich

Trotz ihrer hohen Attraktivität ist die zu Italien gehörende Insel Sardinien nicht überlaufen. Dies gilt auch für die beste Reisezeit Mai bis Oktober. Der auf Sardinien allgegenwärtige Duft von Lavendel, Thymian und Rosmarin macht Appetit auf mehr, weswegen es sich gut trifft, dass Sardinien sich einer exzellenten Kulinarik rühmen kann. Aufgrund der Kombination aus ruhigen Landschaften, herausragendem Essen und einsamen Stränden ist Sardinien auch für den Honeymoon sehr beliebt. Eine Erkundung Sardiniens ist zum Beispiel mit dem Mietwagen möglich – ein traumhaftes Vergnügen, das lange im Gedächtnis bleibt.