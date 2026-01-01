Sardinien Reisen vom Spezialisten
Endlose Sandstrände, traumhafte Küsten und grünes Inland
Badeferien im Abi d'Oru Beach Hotel & Spa
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkt am feinsandigen Strand gelegen, wunderschöne Gartenanlagen mit Pool und Teich, persönlicher und...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Gabbiano Azzurro
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkte Strandlage, ruhig, aber doch stadtnah, familiäre Atmosphäre, gemütliche Poolanlage
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Hotel Baia di Nora
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: ruhige Lage, in Gehdistanz zur Ausgrabungsstätte von Nora, architektonisch interessante Poolanlage,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Hotel Forte Village
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: SPA, Kinder Wunderland, Direkt am Strand, Piazza Luisa
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Hotel La Bisaccia
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: idyllische Lage, schöner Pool mit schöner Aussicht, privater Strand, helle und schöne Zimmer
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Hotel Stella Maris
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: ruhige Lage im Grünen, Privatstrand mit weissem feinem Sand, grosser Pool auf zwei Ebenen, Restaurant mit...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im La Villa del Re
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Erwachsenenhotel, ruhig und gemütlich, schöner Infinitypool, stilvolle Zimmer
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Resort Cala di Falco
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: privater Strandabschnitt, Panoramablick übers Meer, helle und moderne Zimmer, ruhige und gemütliche Lage
8 Tage / 7 Nächte
Wunderschöne Strände und Kristallklares Wasser - Sardinien
Ein Naturparadies für Geniesser – Sardinien
Herumtollende Schafe und Ziegen gehören genauso zum Erscheinungsbild von Sardinien wie ausgedehnte Korkeichenwälder, in deren Umgebung Sie idyllische Wanderrouten finden. Wenn Sie auf Sardinien Wandern oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, erwarten Sie viele schöne Dörfer und Städtchen, die zu einem Bummel einladen. So sollten Sie sich zum Beispiel die Orte Cagliari Olbia und Porto Cervo nicht entgehen lassen. Dank einer ausgewogenen Mischung aus Natur und Kultur ist Sardinien ein Reiseziel, an dem es nie langweilig wird.
Landschaften von erhabener Schönheit erkunden – Sardinien macht es möglich
Trotz ihrer hohen Attraktivität ist die zu Italien gehörende Insel Sardinien nicht überlaufen. Dies gilt auch für die beste Reisezeit Mai bis Oktober. Der auf Sardinien allgegenwärtige Duft von Lavendel, Thymian und Rosmarin macht Appetit auf mehr, weswegen es sich gut trifft, dass Sardinien sich einer exzellenten Kulinarik rühmen kann. Aufgrund der Kombination aus ruhigen Landschaften, herausragendem Essen und einsamen Stränden ist Sardinien auch für den Honeymoon sehr beliebt. Eine Erkundung Sardiniens ist zum Beispiel mit dem Mietwagen möglich – ein traumhaftes Vergnügen, das lange im Gedächtnis bleibt.
Traum Bucht Cala Goloritze
Eine der schönsten Badebuchten Europas
Die Traumbucht Cala Coloritze ist ein Naturdenkmal und kann nur zu Fuss, schwimmend oder mit dem Boot erreicht werden. Die etwas erschwerte Anreise und die wunderschönen naturellen Gegebenheiten machen die Bucht zu einer einzigartigen Naturschönheit. Der Kieselstrand ist sehr hell und das Wasser wunderbar klar und türkisblau, wie man es von karibischen Sandstränden kennt. Wir empfehlen Ihnen einen Ausflug oder eine Wanderung zu dieser traumhaft schönen Badebucht zu unternehmen.
Es können beispielsweise Bootsausflüge zur Bucht gebucht werden oder für aktive Reisende, gibt eine sehr schöne Wanderoute. Ein absolutes Highlight, wenn Sie auf Sardinien sind, welches Sie sich nicht entgehen lassen dürfen.
Badeferien auf Sardinien
Karibisches Flair im Mittelmeer - Sardinien überzeugt mit schneeweissen Stränden und türkisblauem Wasser.
Welche Küste passt zu Ihren Sardinien Ferien?
Sardinien hat rund 1900 Kilometer Küste, und die Regionen unterscheiden sich stark. Die Costa Smeralda im Nordosten ist die bekannteste und teuerste: Granitfelsen, türkises Wasser, Porto Cervo als Yachthafen. Wer dieselbe Landschaft ruhiger möchte, weicht auf die Küste um Palau und die Maddalena-Inseln aus.
Der Südosten mit der Costa Rei bietet lange, flach abfallende Sandstrände und eignet sich gut für Familien. Der Westen um Alghero ist katalanisch geprägt und preislich moderater, der Golf von Orosei im Osten mit seinen nur per Boot erreichbaren Buchten landschaftlich der spektakulärste Abschnitt.
Von Mai bis Oktober. Juni und September sind ideal: warmes Meer, angenehme 25 bis 28 Grad und weniger Andrang als im August, wenn auch die italienischen Ferien laufen und die Preise ihren Höchststand erreichen.
Costa Smeralda im Nordosten für Luxus und Yachthäfen, Costa Rei im Südosten für Familien und lange Sandstrände, Alghero im Westen für Kultur zu moderateren Preisen und der Golf von Orosei für die spektakulärsten Buchten.
Ja. Der öffentliche Verkehr ist ausserhalb der Städte dünn, und die schönsten Strände liegen abseits. Buchen Sie früh – im Hochsommer sind Mietwagen auf der Insel regelmässig ausverkauft.
Per Direktflug ab der Schweiz nach Olbia, Cagliari oder Alghero, in der Sommersaison mehrmals wöchentlich. Alternativ mit Fähren ab Genua, Livorno oder Civitavecchia, was den eigenen Wagen ermöglicht.
Die Nuraghen, prähistorische Turmbauten – Su Nuraxi bei Barumini ist Unesco-Welterbe. Dazu die Altstadt von Alghero, das Bergland der Barbagia und die Maddalena-Inseln, die als Nationalpark geschützt sind.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Strand-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen