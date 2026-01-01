Fachkundig begleitete Ausflüge und ausgesuchte Unterkünfte für Ihren Komfort

Freuen Sie sich auf historische Reisen und kulturelle Höhepunkte im Wechsel mit Ferien am Strand oder individuellen Unternehmungen zu den Naturschönheiten und kulinarischen Entdeckungen in der Umgebung. Lernen Sie Land und Leute kennen! Wir haben für Sie die schönsten Unterkünfte auf den Griechischen Inseln, in der Türkei und in Ägypten reserviert, damit Sie nur ein- oder höchstens zweimal Ihren Koffer ein- und wieder auspacken müssen.

Freuen Sie sich auf historische Reisen und kulturelle Höhepunkte im Wechsel mit Ferien am Strand oder individuellen Unternehmungen zu den Naturschönheiten und kulinarischen Entdeckungen in der Umgebung. Lernen Sie Land und Leute kennen! Wir haben für Sie die schönsten Unterkünfte auf den Griechischen Inseln, in der Türkei und in Ägypten reserviert, damit Sie nur ein- oder höchstens zweimal Ihren Koffer ein- und wieder auspacken müssen.

Selbstverständlich haben wir auch Italien und Spanien im Programm. Der Gardasee, als grösster See des Landes, ist berühmt für sein mildes Klima, die Schönheit seiner Natur und die vielfältigen Möglichkeiten für sportliche und kulturelle Aktivitäten. Dazu gehört unbedingt ein Ausflug nach Verona mit seinen römischen und mittelalterlichen Sehenswürdigkeiten. In Andalusien erleben Sie die südlichste Region Spaniens mit vielseitigen Landschaften und der prachtvollen Architektur aus maurischer Zeit. Nicht zuletzt ist das unvergleichliche Athen ein «Muss» für alle Europäer, die sich mit den Wurzeln ihrer Kultur und Geschichte beschäftigen wollen.