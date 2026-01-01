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Akropolis Athen

Kulturreisen und Badeferien verbinden

Erholung plus Kultur – bei Ferien vom Spezialisten

Stehen die Kulturhauptstädte Europas ganz oben auf der Liste Ihrer bevorzugten Reiseziele? Sie wollten auch immer schon die berühmten Meteora-Klöster oder die Pyramiden von Gizeh und Luxor mit eigenen Augen sehen? Doch in den Ferien benötigen Sie auch Ruhe und Erholung – einmal richtig ausspannen wäre schön! Bei uns finden Sie beides. Strandferien und Kultur kombiniert: Badeferien an den schönsten Stränden und Rundreisen zu bedeutenden Sehenswürdigkeiten. Ob Sie Gruppenreisen schätzen oder Privatreisen bevorzugen, bei uns sind Sie richtig. Unsere Spezialisten für Studienreisen kennen sich aus. Sie freuen sich darauf, Ihnen Vorschläge machen zu dürfen.

Icon map8 Tage
Nilkreuzfahrt von Assuan nach Luxor
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Pyramiden von Gizeh, Horus-Tempel, Tal der Könige, Besichtigungen mit deutschsprachigem Guide
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map11 Tage
Nilkreuzfahrt von Luxor nach Luxor
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Tagesrundfahrt Kairo, Pyramiden von Gizeh, Tal der Könige, Besichtigungen mit deutschsprachigem Guide
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte

Kulturelle Höhepunkte entdecken

Fachkundig begleitete Ausflüge und ausgesuchte Unterkünfte für Ihren Komfort

Freuen Sie sich auf historische Reisen und kulturelle Höhepunkte im Wechsel mit Ferien am Strand oder individuellen Unternehmungen zu den Naturschönheiten und kulinarischen Entdeckungen in der Umgebung. Lernen Sie Land und Leute kennen! Wir haben für Sie die schönsten Unterkünfte auf den Griechischen Inseln, in der Türkei und in Ägypten reserviert, damit Sie nur ein- oder höchstens zweimal Ihren Koffer ein- und wieder auspacken müssen.

Freuen Sie sich auf historische Reisen und kulturelle Höhepunkte im Wechsel mit Ferien am Strand oder individuellen Unternehmungen zu den Naturschönheiten und kulinarischen Entdeckungen in der Umgebung. Lernen Sie Land und Leute kennen! Wir haben für Sie die schönsten Unterkünfte auf den Griechischen Inseln, in der Türkei und in Ägypten reserviert, damit Sie nur ein- oder höchstens zweimal Ihren Koffer ein- und wieder auspacken müssen.

Selbstverständlich haben wir auch Italien und Spanien im Programm. Der Gardasee, als grösster See des Landes, ist berühmt für sein mildes Klima, die Schönheit seiner Natur und die vielfältigen Möglichkeiten für sportliche und kulturelle Aktivitäten. Dazu gehört unbedingt ein Ausflug nach Verona mit seinen römischen und mittelalterlichen Sehenswürdigkeiten. In Andalusien erleben Sie die südlichste Region Spaniens mit vielseitigen Landschaften und der prachtvollen Architektur aus maurischer Zeit. Nicht zuletzt ist das unvergleichliche Athen ein «Muss» für alle Europäer, die sich mit den Wurzeln ihrer Kultur und Geschichte beschäftigen wollen.

Badeferien in Ägypten

In Ägypten kommen nicht nur leidenschaftliche Taucher auf ihre Kosten, auch Badeferien Liebhaber schwärmen von der Destination.

Badeferien in Deutschland

Luxus, Entspannung und Natur an Deutschlands Küsten und Inseln.

Badeferien in Griechenland

Die griechischen Inseln bieten alles für perfekte Badeferien.

Badeferien in Italien

Entdecken Sie das wunderschöne Italien mit erstklassigen Stränden und der weltbekannten Küche.

Badeferien auf den Kapverden

Verbringen Sie traumhafte Badeferien an weissen langen Sandstränden. 

Badeferien in Kroatien

Verbringen Sie Badeferien an sauberen Stränden und romantischen Badebuchten.

Badeferien auf Malta

In Malta wird Ihnen das grüne Hinterland gefallen, das klare Wasser und die geschichtsträchtige Hauptstadt Valletta.

Badeferien in Portugal

Bei einer Reise nach Portugal entdecken Sie bezaubernde Sandstrände und kleine Buchten.

Badeferien in Spanien

In Spanien begrüssen Sie lange Sandstrände, bezaubernde Inseln und niedliche Dörfchen.

Badeferien in der Türkei

Es erwarten Sie Kulinarische Köstlichkeiten, herrliche Landschaften sowie weiche Sandstrände.

Badeferien auf Zypern

Auf Zypern werden Sie wunderschöne Badeferientage an weissen Stränden verbringen.

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Strand-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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