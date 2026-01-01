Kulturreisen und Badeferien verbinden
Erholung plus Kultur – bei Ferien vom Spezialisten
Nilkreuzfahrt von Assuan nach Luxor
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Pyramiden von Gizeh, Horus-Tempel, Tal der Könige, Besichtigungen mit deutschsprachigem Guide
8 Tage / 7 Nächte
Nilkreuzfahrt von Luxor nach Luxor
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Tagesrundfahrt Kairo, Pyramiden von Gizeh, Tal der Könige, Besichtigungen mit deutschsprachigem Guide
11 Tage / 10 Nächte
Kulturelle Höhepunkte entdecken
Fachkundig begleitete Ausflüge und ausgesuchte Unterkünfte für Ihren Komfort
Freuen Sie sich auf historische Reisen und kulturelle Höhepunkte im Wechsel mit Ferien am Strand oder individuellen Unternehmungen zu den Naturschönheiten und kulinarischen Entdeckungen in der Umgebung. Lernen Sie Land und Leute kennen! Wir haben für Sie die schönsten Unterkünfte auf den Griechischen Inseln, in der Türkei und in Ägypten reserviert, damit Sie nur ein- oder höchstens zweimal Ihren Koffer ein- und wieder auspacken müssen.
Freuen Sie sich auf historische Reisen und kulturelle Höhepunkte im Wechsel mit Ferien am Strand oder individuellen Unternehmungen zu den Naturschönheiten und kulinarischen Entdeckungen in der Umgebung. Lernen Sie Land und Leute kennen! Wir haben für Sie die schönsten Unterkünfte auf den Griechischen Inseln, in der Türkei und in Ägypten reserviert, damit Sie nur ein- oder höchstens zweimal Ihren Koffer ein- und wieder auspacken müssen.
Selbstverständlich haben wir auch Italien und Spanien im Programm. Der Gardasee, als grösster See des Landes, ist berühmt für sein mildes Klima, die Schönheit seiner Natur und die vielfältigen Möglichkeiten für sportliche und kulturelle Aktivitäten. Dazu gehört unbedingt ein Ausflug nach Verona mit seinen römischen und mittelalterlichen Sehenswürdigkeiten. In Andalusien erleben Sie die südlichste Region Spaniens mit vielseitigen Landschaften und der prachtvollen Architektur aus maurischer Zeit. Nicht zuletzt ist das unvergleichliche Athen ein «Muss» für alle Europäer, die sich mit den Wurzeln ihrer Kultur und Geschichte beschäftigen wollen.
Badeferien in Ägypten
In Ägypten kommen nicht nur leidenschaftliche Taucher auf ihre Kosten, auch Badeferien Liebhaber schwärmen von der Destination.
Badeferien in Italien
Entdecken Sie das wunderschöne Italien mit erstklassigen Stränden und der weltbekannten Küche.
Badeferien auf Malta
In Malta wird Ihnen das grüne Hinterland gefallen, das klare Wasser und die geschichtsträchtige Hauptstadt Valletta.
Badeferien in Spanien
In Spanien begrüssen Sie lange Sandstrände, bezaubernde Inseln und niedliche Dörfchen.
Badeferien in der Türkei
Es erwarten Sie Kulinarische Köstlichkeiten, herrliche Landschaften sowie weiche Sandstrände.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Strand-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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