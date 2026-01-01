Wohin reisen im November? Die besten Fernreiseziele
Trockenzeit in Asien, Frühsommer im Süden – die Nebensaison nutzen
Thailand – Start in die Trockenzeit
Im November beginnt in weiten Teilen Thailands die Trockenzeit: Der Monsun zieht ab, die Luftfeuchtigkeit sinkt, und an der Andamanenküste um Phuket und Khao Lak startet die Badesaison. Auch für Rundreisen nach Bangkok, Chiang Mai und in den Norden ist der November ideal – warm, aber nicht mehr drückend. Wer vor der Dezember-Hochsaison reist, profitiert von ruhigeren Stränden. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Thailand.
Sri Lanka – Saisonstart an der West- und Südküste
Auf Sri Lanka beginnt gegen Ende November an der West- und Südküste die trockenere Jahreszeit, die bis in den Frühling dauert. Die Strände um Bentota und Mirissa starten in die Saison, und auch das Kulturdreieck mit Sigiriya und Kandy lässt sich gut bereisen. Kurze Schauer sind im November noch möglich – dafür ist die Insel herrlich grün. Details in unserem Guide zur besten Reisezeit für Sri Lanka.
Vietnam – trockene Tage im Süden und Norden
In Vietnam beginnt im November im Süden die Trockenzeit: Saigon und das Mekong-Delta zeigen sich warm und deutlich trockener als in den Vormonaten. Auch im Norden um Hanoi und die Halong-Bucht ist der Spätherbst mit milden, meist trockenen Tagen eine gute Reisezeit. Einzig in Zentralvietnam um Hoi An kann es im November noch kräftig regnen. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Vietnam.
Oman – angenehme Wärme für Kultur und Wüste
Der November gehört im Sultanat Oman zu den angenehmsten Monaten: tagsüber warm, aber nicht mehr heiss, dazu badewarmes Meer und klare Wüstennächte. Ideal für eine Rundreise von Maskat über die Wahiba-Wüste bis zu den Wadis und ins Hajar-Gebirge. Mit rund sechs bis sieben Flugstunden ab der Schweiz und geringer Zeitverschiebung ist der Oman auch für kürzere Ferien gut geeignet.
Südafrika – Frühsommer am Kap
In Südafrika beginnt im November der Frühsommer: Kapstadt, die Weinregionen und die Garden Route zeigen sich warm und sonnig, aber noch ohne den grossen Andrang der Festtage. Im Krüger-Nationalpark bringen die ersten Regenfälle sattes Grün, und bei vielen Wildtieren beginnt die Zeit der Jungtiere. Die minime Zeitverschiebung macht die Reise besonders entspannt. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Südafrika.
Mauritius – warme Tage vor der Hochsaison
Der November zählt auf Mauritius zu den beliebtesten Reisemonaten: sommerlich warm, überwiegend trocken und noch vor der Zyklonsaison, die erst im Südsommer beginnt. Das Meer hat angenehme Badetemperaturen, und die Hotels sind vor der Festtags-Hochsaison besser verfügbar. Ideal für Flitterwochen, Badeferien oder eine Kombination mit Ausflügen ins grüne Landesinnere. Details in unserem Guide zur besten Reisezeit für Mauritius.
Australien – später Frühling im Süden
Im November zeigt sich der Süden Australiens von seiner besten Seite: Sydney, Melbourne und Adelaide geniessen warme Frühlingstage ohne die Sommerhitze des Januars – ideal für Roadtrips entlang der Great Ocean Road. Im tropischen Norden beginnt dagegen allmählich die Regenzeit; wer das Great Barrier Reef besuchen will, plant dies am besten früh im Monat. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Australien.
Weiterplanen im Reisekalender
Sie sind mit Ihrem Reisetermin noch flexibel? Im Oktober locken das südliche Afrika mit bester Safari-Zeit und Japan mit der Herbstfärbung, im Dezember beginnt auf den Malediven und in Costa Rica die Trockenzeit. Alle Monate im Überblick finden Sie in unserem Reisekalender – oder Sie lassen sich von unseren Spezialistinnen und Spezialisten persönlich beraten.
Karibik – der Saisonstart
Ende November geht die Hurrikansaison offiziell zu Ende, und die Trockenzeit kündigt sich an: Bei 29 bis 30 Grad Luft- und rund 28 Grad Wassertemperatur startet die Karibik in ihre schönste Zeit – noch vor dem Preisanstieg der Festtage. Ob Dominikanische Republik oder Kuba: Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 10 Stunden. Einen Überblick über alle Inseln gibt unsere Karibik-Seite.
Malediven – ruhige Wochen vor der Hochsaison
Im November klingen die Schauer des Südwest-Monsuns allmählich ab, die See beruhigt sich – und die Preise liegen vielerorts noch auf Nebensaison-Niveau. Bei rund 30 Grad Luft- und 28 Grad Wassertemperatur ist der November bei Kennern einer der beliebtesten Monate. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 10 Stunden. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für die Malediven.
Namibia – Sommerbeginn im Wüstenland
Im November beginnt in Namibia der Sommer: Im Landesinneren wird es mit 30 bis 35 Grad heiss, erste Gewitter kündigen die spätere Regenzeit an – noch aber versammeln sich die Tiere an den Wasserlöchern des Etosha-Nationalparks. Der Nachtflug ab Zürich dauert rund 10 Stunden, die Zeitverschiebung ist minim: Sie starten ohne Jetlag in die Safari. Mehr im Guide zur besten Reisezeit für Namibia und auf unserer Namibia-Seite.
Dubai und Oman – Badewetter bei kurzer Anreise
Arabien ist im November ein sicherer Wert: In Dubai und im Oman erwarten Sie angenehme 28 bis 32 Grad, ein warmes Meer und praktisch garantierter Sonnenschein – bei nur rund 6 bis 7 Stunden Flug und geringer Zeitverschiebung. Ideal auch für eine verlängerte Woche mit Strand, Wüste und Kultur.
Kap Verde – Passatwind statt Novembernebel
Auf den Kapverdischen Inseln ist die kurze Regenzeit im November vorbei: Auf Sal und Boa Vista erwarten Sie um 27 Grad, ein rund 26 Grad warmer Atlantik und beständiger Passatwind – ein Traum für Strandläufer, Surferinnen und alle, die dem Novembernebel entfliehen möchten. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 6 bis 7 Stunden, die Zeitverschiebung ist gering. Mehr bei unseren Spezialisten für Kapverden-Ferien.
Häufige Fragen zu Fernreisen im November
Im November beginnt die Trockenzeit in weiten Teilen Südostasiens: in Thailand, im Süden Vietnams und gegen Ende des Monats auch an der West- und Südküste Sri Lankas. Im Oman und am Arabischen Golf herrscht ebenfalls trockenes, angenehm warmes Wetter. Auf Mauritius ist der November überwiegend trocken – die Zyklonsaison beginnt erst im Südsommer.
Klassische Badeziele im November sind Mauritius, der Oman und ab Mitte des Monats die thailändische Andamanenküste um Phuket und Khao Lak. Auch Sri Lankas West- und Südküste startet gegen Ende November in die Badesaison. Auf den Malediven beginnt die stabilste Zeit ab Dezember – wer schon im November reist, profitiert dafür von attraktiven Nebensaisonpreisen.
Der November ist in den meisten Destinationen Nebensaison: Die Festtags-Hochsaison beginnt erst im Dezember, entsprechend sind Flüge und Hotels meist günstiger und besser verfügbar. Wer ausserhalb der Schulferien reisen kann, findet jetzt eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse des Jahres. Konkrete Preise hängen von Reiseziel, Reisedauer und Hotelkategorie ab – unsere Spezialisten erstellen Ihnen gerne eine unverbindliche Offerte.
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