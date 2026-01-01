Wenn in der Schweiz der Nebel liegt, beginnt in vielen Fernreisezielen die schönste Zeit des Jahres: Der November markiert in weiten Teilen Südostasiens den Übergang in die Trockenzeit, im Indischen Ozean startet die Badesaison, und auf der Südhalbkugel kündigt sich der Sommer an. Gleichzeitig ist der November ein klassischer Nebensaison-Monat: Die Festtags-Hochsaison hat noch nicht begonnen, Flüge und Hotels sind besser verfügbar und oft attraktiver im Preis als im Dezember. Wer flexibel ist, reist jetzt besonders entspannt.

Auf dieser Seite finden Sie die Fernreiseziele, die im November klimatisch überzeugen – zusammengestellt von unseren Spezialistinnen und Spezialisten, die die Destinationen aus eigener Erfahrung kennen. Unser Spezialisten-Team berät Sie gerne persönlich.