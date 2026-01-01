Azoren: Wetter, beste Reisezeit & Reisetipps
Reisetipps und beste Reisezeit für die Azoren
Die grüne Inselgruppe im Atlantik
Azoren-Reisen für Naturliebhaber
Neun Vulkaninseln und die Hauptstadt Ponta Delgada bilden die Azoren, die politisch zu Portugal gehören, aber einen autonomen Status haben. Die Inselgruppe befindet sich auf einem unterseeischen Gebirge, wo mehrere Platten der Erdkruste aufeinander treffen. Zeugen der vulkanischen Entstehung sind Kraterschlunde mit Seen und Kegelvulkanen. Thermalbäder, heisse Quellen und der 2.351 Metern hohe Piso bilden die Höhepunkte der grünen Inseln im Atlantik.
Geschichte und spezielles Klima
Auf den neun Inseln finden Gäste viele Kathedralen sowie Museen und erleben zahlreiche Volksfeste. Das Klima ist ausgeglichen mild, subtropisch mit hoher Luftfeuchtigkeit. Ursache ist der Golfstrom, der den Inseln im Januar Temperaturen zwischen mindestens 10 und 15 Grad und im August von höchstens 27 Grad beschert. Sie können die Inseln mit dem Fahrrad erkunden oder die Naturschönheiten beim Wandern entdecken.
Wanderungen führen Sie durch hügelige Landschaften, wunderschöne Wälder und kleine Seen. Eine einmalige Flora und Fauna aus einer grossen Vielfalt an Blumen, Pflanzen, Bäumen und Vögeln bildet ein wahrhaftes Paradies. Hier können Sie wunderbar Reiten und Golf spielen.
Zerklüftete Küsten und Sport
Die Küsten auf den Azoren sind überwiegend steil und zerklüftet. Auf Santa Maria finden Sie weisse und auf Sao Miguel und Faial graue, feine Strände. Gäste können hier Tauchen und Wassersport beim Segeln, Surfen und Hochseefischen erleben. Weitere Höhepunkte sind Walbeobachtungen oder Delfine, die sich im Atlantik ein Stelldichein geben.
Beste Reisezeit für die Azoren
Die Azoren sind ein ganzjähriges Reiseziel, wobei die beste Reisezeit für Badeferien von Juni bis Oktober ist, mit den sonnigsten und wärmsten Monaten im Juli und August, wo die Temperaturen bis zu 25 °C erreichen. Diese Monate bieten auch die meisten Sonnenstunden, ideal für Sonnenanbeter und Strandliebhaber. Für Whale-Watching hingegen sind die Monate März bis Mai am besten, da in dieser Zeit viele Walarten die Gewässer um die Azoren bevölkern und der Touristenandrang geringer ist.
Insgesamt bieten die Azoren ein mildes Klima mit angenehmen Tagestemperaturen, die weit in den Oktober hineinreichen, was sie zu einem attraktiven Reiseziel für verschiedene Aktivitäten macht.
Die Inseln der Azoren im Überblick
Neun Inseln liegen mitten im Atlantik, rund 1500 Kilometer vom portugiesischen Festland entfernt. Vier davon prägen die meisten Reisen.
São Miguel: die grüne Hauptinsel
Der Doppelkratersee von Sete Cidades mit seiner grünen und blauen Hälfte ist das bekannteste Bild der Azoren. In Furnas blubbern heisse Quellen aus dem Boden – dort wird der Eintopf Cozido in Erdlöchern gegart. Bei Gorreana wächst der einzige Tee Europas im kommerziellen Anbau.
Pico: Portugals höchster Berg
Der Vulkankegel ragt 2351 Meter aus dem Meer; der nächtliche Aufstieg zum Sonnenaufgang dauert rund vier Stunden. An seinem Fuss wachsen Reben in Lavasteingevierten, die als Kulturlandschaft zum UNESCO-Welterbe zählen.
Faial und Terceira
Auf Faial erinnert die Mondlandschaft von Capelinhos an den Vulkanausbruch von 1957, der die Insel vergrösserte. Der Hafen von Horta ist Treffpunkt der Atlantiksegler. Terceira beherbergt mit Angra do Heroísmo eine UNESCO-Altstadt.
Wale, Thermalquellen und beste Reisezeit
Die Azoren gelten als eines der besten Walbeobachtungsgebiete der Welt.
Walbeobachtung
Rund ein Drittel aller bekannten Wal- und Delfinarten wurde hier gesichtet. Pottwale leben ganzjährig vor den Inseln, Blau- und Finnwale ziehen im April und Mai auf ihrer Wanderung vorbei. Ausfahrten starten ab Pico, Faial und São Miguel.
Baden in heissem Wasser
In Furnas liegen mehrere Thermalbecken im Freien, das eisenhaltige Wasser färbt sie ockerbraun. An der Küste bei Ferraria strömt heisses Quellwasser direkt ins Meer – die Temperatur regelt sich mit den Gezeiten.
Klima und Anreise
Von Mai bis September ist es am beständigsten bei 20 bis 25 Grad; ganzjährig bleibt es mild, aber wechselhaft – vier Jahreszeiten an einem Tag sind normal. Ponta Delgada wird über Lissabon angeflogen, ab der Schweiz mit einem Umstieg in rund sechs Stunden.
Häufige Fragen zu den Azoren
Pottwale leben ganzjährig vor den Inseln, Blau- und Finnwale ziehen im April und Mai vorbei. Rund ein Drittel aller bekannten Wal- und Delfinarten wurde hier gesichtet; Ausfahrten starten ab Pico, Faial und São Miguel.
São Miguel als grüne Hauptinsel mit Sete Cidades und den Thermalquellen von Furnas, Pico für den Aufstieg auf Portugals höchsten Berg und die Weinberge, Faial für Capelinhos und den Seglerhafen Horta, Terceira für die UNESCO-Altstadt Angra do Heroísmo.
Ponta Delgada wird über Lissabon angeflogen; ab der Schweiz dauert die Reise mit einem Umstieg rund sechs Stunden. Zwischen den Inseln verkehren Inlandsflüge und im Sommer Fähren.
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Wal- und Delfinbeobachtungen auf den Azoren
Beobachten Sie die sanften Riesen in ihrer natürlichen Umgebung
In den Monaten von Mai bis September zieht es Wale und Delfine zur Nahrungsaufnahme in die Gewässer rund um die Azoren-Inseln. Es gibt Arten, die das ganze Jahr in der Region rund um die Azoren leben und es gibt solche, die nur an den Inseln vorbeiziehen auf ihrer Reise in andere Regionen und Gewässer. Es ist ein spektakuläres und unvergessliches Erlebnis die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen und sie zu beobachten.
Die Azoren sind ein Naturparadies und die Walbeobachtungen sind auch dank der grossen Artenvielfalt im klaren Atlantik einzigartig. Von den Inseln Faial, Pico und São Miguel aus fährt man in kleinen Booten hinaus auf den Atlantik und so kann man die Meeressäuger aus nächster Nähe beobachten. Die Guides haben viel Erfahrung und wissen wie sich das Boot und die Gäste zu verhalten haben, damit es für die Gäste und auch für die Tiere sicher ist. Für Familien, Naturinteressierte und Tierliebhaber wird sich ein Whale Watching auf jeden Fall lohnen.