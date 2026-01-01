Die grüne Inselgruppe im Atlantik

Azoren-Reisen für Naturliebhaber

Neun Vulkaninseln und die Hauptstadt Ponta Delgada bilden die Azoren, die politisch zu Portugal gehören, aber einen autonomen Status haben. Die Inselgruppe befindet sich auf einem unterseeischen Gebirge, wo mehrere Platten der Erdkruste aufeinander treffen. Zeugen der vulkanischen Entstehung sind Kraterschlunde mit Seen und Kegelvulkanen. Thermalbäder, heisse Quellen und der 2.351 Metern hohe Piso bilden die Höhepunkte der grünen Inseln im Atlantik.

Geschichte und spezielles Klima

Auf den neun Inseln finden Gäste viele Kathedralen sowie Museen und erleben zahlreiche Volksfeste. Das Klima ist ausgeglichen mild, subtropisch mit hoher Luftfeuchtigkeit. Ursache ist der Golfstrom, der den Inseln im Januar Temperaturen zwischen mindestens 10 und 15 Grad und im August von höchstens 27 Grad beschert. Sie können die Inseln mit dem Fahrrad erkunden oder die Naturschönheiten beim Wandern entdecken.

Wanderungen führen Sie durch hügelige Landschaften, wunderschöne Wälder und kleine Seen. Eine einmalige Flora und Fauna aus einer grossen Vielfalt an Blumen, Pflanzen, Bäumen und Vögeln bildet ein wahrhaftes Paradies. Hier können Sie wunderbar Reiten und Golf spielen.

Zerklüftete Küsten und Sport

Die Küsten auf den Azoren sind überwiegend steil und zerklüftet. Auf Santa Maria finden Sie weisse und auf Sao Miguel und Faial graue, feine Strände. Gäste können hier Tauchen und Wassersport beim Segeln, Surfen und Hochseefischen erleben. Weitere Höhepunkte sind Walbeobachtungen oder Delfine, die sich im Atlantik ein Stelldichein geben.





Beste Reisezeit für die Azoren

Die Azoren sind ein ganzjähriges Reiseziel, wobei die beste Reisezeit für Badeferien von Juni bis Oktober ist, mit den sonnigsten und wärmsten Monaten im Juli und August, wo die Temperaturen bis zu 25 °C erreichen. Diese Monate bieten auch die meisten Sonnenstunden, ideal für Sonnenanbeter und Strandliebhaber. Für Whale-Watching hingegen sind die Monate März bis Mai am besten, da in dieser Zeit viele Walarten die Gewässer um die Azoren bevölkern und der Touristenandrang geringer ist.

Insgesamt bieten die Azoren ein mildes Klima mit angenehmen Tagestemperaturen, die weit in den Oktober hineinreichen, was sie zu einem attraktiven Reiseziel für verschiedene Aktivitäten macht.