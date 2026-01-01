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Bucht, Mallorca

Mallorca Reisen vom Spezialisten

300 Tage Sonnenschein - Ganzjahresdestination im Mittelmeer

Kleine niedliche Dörfer, malerische Buchten und ein extravagantes Nachtleben machen Mallorca zu einem Reiseziel voller Vielfalt und Abwechslung. So empfängt ein romantisches und modernes Palma de Mallorca seine Gäste für unvergessliche Streifzüge durch aussergewöhnliche Clubs und Bars. Tagsüber lockt hingegen die wundervolle Natur Mallorcas, die unter anderem so herrliche Strände wie den berühmten Naturstrand Es Trenc bietet. Er versprüht einen einzigartigen, an die Karibik erinnernden Charme. Buchen Sie noch heute bei unseren Spezialisten Ihre Badeferien auf Mallorca und lassen Sie sich diese traumhafte Insel nicht entgehen. Beste Reisezeit: Juni bis September!

 

Icon map8 Tage
Badeferien im Aparthotel Alcudia Garden
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Fahrradvermietung, Animation für Gross und Klein, Snackbar am Pool, grosse Gartenanlage
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
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Badeferien im Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Animationsprogramm für Groß und Klein, weitläufige, gepflegte Gartenanlage, einladender Wellnessbereich,...
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Badeferien im El Coto
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Umgeben von einer eindrucksvollen Landschaft mit wunderschönen Stränden, kristallklarem Wasser und...
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Badeferien im Hipotels Mediterráneo
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: diverse Themenrestaurants, grosses Sportangebot, adults only, outdoor- und beheizter Innenpool
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Badeferien im Hotel Iberostar Selection Llaut Palma
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Zahlreiche Bars und Restaurants in der Umgebung, Modern und stylisch eingerichtet, 1.300 qm grosser...
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Badeferien im Hotel Protur Vista Badia
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: In der Nähe vom Strand, Teil des Protur Sa Coma Resorts, Ideal für Familien und Paare, Umfangreiches,...
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Badeferien im Hotel VIVA Golf
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Adults Only , direkt an der Strandpromenade gelegen, Fahrradverleih, diverse Sportmöglichkeiten
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Icon map8 Tage
Badeferien im Iberostar Alcudia Park
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkter Strandzugang, Kinderanimationsprogramm, unzählige Unterhaltungsmöglichkeiten, Showcooking
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Badeferien im Iberostar Playa de Muro
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkter Zugang zum Strand, diverse Pools, verschiedene Sportangebote, Aktivitäten speziell für Kinder...
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Badeferien im Iberostar Selection Playa de Palma
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Dachterrasse mit Infinity-Pool, Buffetrestaurant Marea, Star-Prestige Bereich für Erwachsene, diverse...
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Badeferien im Playa Esperanza Resort Affiliated by Melia
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkt am Strand gelegen, grosses Sportangebot, kinder- und familienfreundlich, diverse Pools
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Badeferien im TUI KIDS CLUB Protur Safari
ab CHF 1253.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Aquapark „La Reserva waterpark“, Sportanimation, Tolle Abendshows, Deutschsprachige Kinderbetreuung
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Badeferien im Universal Hotel Marqués
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: traumhafte Lage, Gratiseintritt in privaten Pinienwald , Galabuffet am Freitag, mehrmals wöchentlich...
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Badeferien im VIVA Cala Mesquida Resort
ab CHF 1171.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: 3 Aussenpools und 1 beheizter Innenpool, Adults Only, Diverse Sportaktivitäten, Wunderschöne Lage
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Die bekannteste der Balearen Inselgruppe

Schöne Buchten, so weit das Auge reicht

Das Hinterland von Mallorca ist mindestens genauso anziehend wie die Küstenregionen der Insel. Dies liegt in erster Linie an den wildromantischen Landschaften Mallorcas, die dazu einladen, sie auf ausgedehnten Wanderungen oder Radtouren kennenzulernen. Idyllische Olivenhaine, hügeliges Terrain und kleine ursprüngliche Dörfer machen den mediterranen Charme Mallorcas aus und sorgen dafür, dass Sie während eines Aufenthaltes auf dieser Trauminsel aus dem Schwärmen nicht mehr herauskommen.

Palma de Mallorca – ein Ausflugsziel, dessen Besuch sich lohnt

Die quirlige Hauptstadt der Insel, Palma de Mallorca, beeindruckt nicht nur durch viele Partys, sondern hat auch einige kulturelle Highlights zu bieten. Ein gutes Beispiel ist die berühmte Kathedrale der Stadt mit ihrem äusserst imposanten Anblick. Des Weiteren ist Palma ein Shoppingparadies mit einer ansprechenden Mischung aus internationalen und regionalen Geschäften. Verwinkelte Gassen, viele historische Gebäude und noch mehr Möglichkeiten, diese zu erkunden, machen Palma de Mallorca zu einem Ort, den Sie in Ihrem Badeurlaub nicht verpassen sollten. Besonders beliebt ist etwa eine spannende und aufregende Segway-Tour zu den schönsten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen der Stadt.

Das Künsten Dorf Deià

Ein idyllisches romantisches Dorf entdecken 

Wenn Sie auf Mallorca sind empfehlen wir Ihnen einen Ausflug nach Deià zu unternehmen. Das Dorf liegt leicht erhöht an der Nordwestküste von Mallorca. Die Gassen des Dorfes sind sehr romantisch, von Pflanzen bewachsen und die Fensterläden sind farbig. Erkunden Sie die Gassen zu Fuss und nehmen Sie sich Zeit für einen Besuch in einem Café oder einer Bar. Es gibt viele empfehlenswerte Restaurants in Deià. Auch die gehobene Küche ist vertreten.

Im Restaurant "Es Raco d`es Teix", können Sie Spitzenküche geniessen, welche von Michelin Ausgezeichnet wurde. Das Wasser in der Bucht "Cala de Deià" schimmert Türkis, blau und grün und es wir Sie garantiert verzaubern. Deià ist in vielerlei Hinsichten ein Ausflug wert. 

Unser Spezialist Domink Meyer empfiehlt Ihnen noch einen Abstecher nach Port de Sollér zu machen, welches nur 20 Minuten von Deià entfernt liegt. Dort gibt es nämlich eine exzellente Gelateria die man unbedingt probiert haben muss.

Badeferien auf dem Festland Spaniens

Das vielseitige Festland begeistert mit malerischen Badebuchten, wilden Küsten und pulsierenden Städten.

Badeferien auf Ibiza

Das klare Meer, die weissen Strände und das bunte Nachtleben machen die Insel einzigartig.

 

Badeferien auf den Kanarische Inseln

Die Kanarischen Inseln bieten alles für Ihre perfekten Badeferien.

Badeferien auf Mallorca

Die beliebte Insel im Mittelmeer wird Sie mit ihrem Charme und den romantischen Buchten überzeugen.

 

Badeferien auf Menorca

Auf Menorca treffen Sie auf kilometerlange Sandstrände und versteckte Buchten.

 

 

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