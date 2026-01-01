Mallorca Reisen vom Spezialisten
300 Tage Sonnenschein - Ganzjahresdestination im Mittelmeer
Badeferien im Aparthotel Alcudia Garden
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Fahrradvermietung, Animation für Gross und Klein, Snackbar am Pool, grosse Gartenanlage
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Animationsprogramm für Groß und Klein, weitläufige, gepflegte Gartenanlage, einladender Wellnessbereich,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im El Coto
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Umgeben von einer eindrucksvollen Landschaft mit wunderschönen Stränden, kristallklarem Wasser und...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Hipotels Mediterráneo
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: diverse Themenrestaurants, grosses Sportangebot, adults only, outdoor- und beheizter Innenpool
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Hotel Iberostar Selection Llaut Palma
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Zahlreiche Bars und Restaurants in der Umgebung, Modern und stylisch eingerichtet, 1.300 qm grosser...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Hotel Protur Vista Badia
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: In der Nähe vom Strand, Teil des Protur Sa Coma Resorts, Ideal für Familien und Paare, Umfangreiches,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Hotel VIVA Golf
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Adults Only , direkt an der Strandpromenade gelegen, Fahrradverleih, diverse Sportmöglichkeiten
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Iberostar Alcudia Park
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkter Strandzugang, Kinderanimationsprogramm, unzählige Unterhaltungsmöglichkeiten, Showcooking
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Iberostar Playa de Muro
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkter Zugang zum Strand, diverse Pools, verschiedene Sportangebote, Aktivitäten speziell für Kinder...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Iberostar Selection Playa de Palma
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Dachterrasse mit Infinity-Pool, Buffetrestaurant Marea, Star-Prestige Bereich für Erwachsene, diverse...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Playa Esperanza Resort Affiliated by Melia
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkt am Strand gelegen, grosses Sportangebot, kinder- und familienfreundlich, diverse Pools
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im TUI KIDS CLUB Protur Safari
ab CHF 1253.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Aquapark „La Reserva waterpark“, Sportanimation, Tolle Abendshows, Deutschsprachige Kinderbetreuung
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Universal Hotel Marqués
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: traumhafte Lage, Gratiseintritt in privaten Pinienwald , Galabuffet am Freitag, mehrmals wöchentlich...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im VIVA Cala Mesquida Resort
ab CHF 1171.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: 3 Aussenpools und 1 beheizter Innenpool, Adults Only, Diverse Sportaktivitäten, Wunderschöne Lage
8 Tage / 7 Nächte
Die bekannteste der Balearen Inselgruppe
Schöne Buchten, so weit das Auge reicht
Das Hinterland von Mallorca ist mindestens genauso anziehend wie die Küstenregionen der Insel. Dies liegt in erster Linie an den wildromantischen Landschaften Mallorcas, die dazu einladen, sie auf ausgedehnten Wanderungen oder Radtouren kennenzulernen. Idyllische Olivenhaine, hügeliges Terrain und kleine ursprüngliche Dörfer machen den mediterranen Charme Mallorcas aus und sorgen dafür, dass Sie während eines Aufenthaltes auf dieser Trauminsel aus dem Schwärmen nicht mehr herauskommen.
Palma de Mallorca – ein Ausflugsziel, dessen Besuch sich lohnt
Die quirlige Hauptstadt der Insel, Palma de Mallorca, beeindruckt nicht nur durch viele Partys, sondern hat auch einige kulturelle Highlights zu bieten. Ein gutes Beispiel ist die berühmte Kathedrale der Stadt mit ihrem äusserst imposanten Anblick. Des Weiteren ist Palma ein Shoppingparadies mit einer ansprechenden Mischung aus internationalen und regionalen Geschäften. Verwinkelte Gassen, viele historische Gebäude und noch mehr Möglichkeiten, diese zu erkunden, machen Palma de Mallorca zu einem Ort, den Sie in Ihrem Badeurlaub nicht verpassen sollten. Besonders beliebt ist etwa eine spannende und aufregende Segway-Tour zu den schönsten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen der Stadt.
Das Künsten Dorf Deià
Ein idyllisches romantisches Dorf entdecken
Wenn Sie auf Mallorca sind empfehlen wir Ihnen einen Ausflug nach Deià zu unternehmen. Das Dorf liegt leicht erhöht an der Nordwestküste von Mallorca. Die Gassen des Dorfes sind sehr romantisch, von Pflanzen bewachsen und die Fensterläden sind farbig. Erkunden Sie die Gassen zu Fuss und nehmen Sie sich Zeit für einen Besuch in einem Café oder einer Bar. Es gibt viele empfehlenswerte Restaurants in Deià. Auch die gehobene Küche ist vertreten.
Im Restaurant "Es Raco d`es Teix", können Sie Spitzenküche geniessen, welche von Michelin Ausgezeichnet wurde. Das Wasser in der Bucht "Cala de Deià" schimmert Türkis, blau und grün und es wir Sie garantiert verzaubern. Deià ist in vielerlei Hinsichten ein Ausflug wert.
Unser Spezialist Domink Meyer empfiehlt Ihnen noch einen Abstecher nach Port de Sollér zu machen, welches nur 20 Minuten von Deià entfernt liegt. Dort gibt es nämlich eine exzellente Gelateria die man unbedingt probiert haben muss.
Badeferien auf dem Festland Spaniens
Das vielseitige Festland begeistert mit malerischen Badebuchten, wilden Küsten und pulsierenden Städten.
Badeferien auf den Kanarische Inseln
Die Kanarischen Inseln bieten alles für Ihre perfekten Badeferien.
Badeferien auf Mallorca
Die beliebte Insel im Mittelmeer wird Sie mit ihrem Charme und den romantischen Buchten überzeugen.
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