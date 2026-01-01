Mallorca Reisen vom Spezialisten

Die bekannteste der Balearen Inselgruppe

Schöne Buchten, so weit das Auge reicht

Das Hinterland von Mallorca ist mindestens genauso anziehend wie die Küstenregionen der Insel. Dies liegt in erster Linie an den wildromantischen Landschaften Mallorcas, die dazu einladen, sie auf ausgedehnten Wanderungen oder Radtouren kennenzulernen. Idyllische Olivenhaine, hügeliges Terrain und kleine ursprüngliche Dörfer machen den mediterranen Charme Mallorcas aus und sorgen dafür, dass Sie während eines Aufenthaltes auf dieser Trauminsel aus dem Schwärmen nicht mehr herauskommen.

Palma de Mallorca – ein Ausflugsziel, dessen Besuch sich lohnt

Die quirlige Hauptstadt der Insel, Palma de Mallorca, beeindruckt nicht nur durch viele Partys, sondern hat auch einige kulturelle Highlights zu bieten. Ein gutes Beispiel ist die berühmte Kathedrale der Stadt mit ihrem äusserst imposanten Anblick. Des Weiteren ist Palma ein Shoppingparadies mit einer ansprechenden Mischung aus internationalen und regionalen Geschäften. Verwinkelte Gassen, viele historische Gebäude und noch mehr Möglichkeiten, diese zu erkunden, machen Palma de Mallorca zu einem Ort, den Sie in Ihrem Badeurlaub nicht verpassen sollten. Besonders beliebt ist etwa eine spannende und aufregende Segway-Tour zu den schönsten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen der Stadt.