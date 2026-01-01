1 . Tag Anreise Sie fliegen heute mit Edelweiss von Zürich nach Kreta. Nach Ihrer Ankunft werden Sie mit dem Bustransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

2-7 . Tag Alexander Beach Hotel & Village Resort Starten Sie den Tag mit einem reichhaltigen Frühstück und geniessen Sie anschliessend entspannte Stunden am flach abfallenden Sandstrand oder an einem der Pools. Die weitläufige Anlage bietet ideale Voraussetzungen für Erholung, sportliche Aktivitäten und wohltuende Wellnessmomente. Auch die lebhaften Ferienorte Stalis und Malia befinden sich in der Nähe und laden zu Ausflügen und Spaziergängen ein.

8 . Tag Rückreise Heute endet Ihre Reise. Sie werden mit dem Bustransfer zum Flughafen gebracht und treten den Rückflug mit Edelweiss nach Zürich an.