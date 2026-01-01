Badeferien im Alexander Beach Hotel & Village Resort ab Zürich
Badeferien im Alexander Beach Hotel & Village Resort ab Zürich
ab CHF 890.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Direkt am flach abfallenden Sandstrand
- Weitläufige Poollandschaft
- Gepflegte Gartenanlage
- Exklusiver Spa- und Wellnessbereich
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute mit Edelweiss von Zürich nach Kreta. Nach Ihrer Ankunft werden Sie mit dem Bustransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag Alexander Beach Hotel & Village Resort
Starten Sie den Tag mit einem reichhaltigen Frühstück und geniessen Sie anschliessend entspannte Stunden am flach abfallenden Sandstrand oder an einem der Pools. Die weitläufige Anlage bietet ideale Voraussetzungen für Erholung, sportliche Aktivitäten und wohltuende Wellnessmomente. Auch die lebhaften Ferienorte Stalis und Malia befinden sich in der Nähe und laden zu Ausflügen und Spaziergängen ein.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihre Reise. Sie werden mit dem Bustransfer zum Flughafen gebracht und treten den Rückflug mit Edelweiss nach Zürich an.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss
- Inklusive Bustransfer Flughafen – Hotel – Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 890.– / pro Person