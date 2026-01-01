Sylt - romantische Hotels, Strandkörbe und charmante Dörfer

Badeferien inmitten phänomenaler Landschaften

Sylt befindet sich vor der Nordseeküste Schleswig-Holsteins und Dänemarks und zählt zu den nordfriesischen Inseln. Die Insel ist über den Hindenburgdamm mit dem Festland verbunden, wodurch die Anreise mit dem Zug möglich ist. Nicht ohne Grund wird Sylt als die Königin der Nordsee bezeichnet. Gleichzeitig gilt sie als schönste Insel weit und breit und noch dazu als die beliebteste. Im Norden der Insel befindet sich List, das sich durch Natürlichkeit, hohe Dünen und Ruhe auszeichnet.

Besucher können hier den Alltag vergessen und mit der Natur in Einklang kommen. Auch für Sportler ist Sylt bestens geeignet. Möglich sind Golf, Minigolf, Reiten, Wandern, Radfahren, Wellness und Windsurfen – das alles dazu noch in einer einmaligen Landschaft. Natürlich kommt auch das Baden nicht zu kurz, denn es gibt viele Badestrände, die Gäste zum Relaxen einladen. Acht Kilometer Sandstrand an traumhaften Stränden bieten Ferien vom Feinsten. Gäste geniessen in Strandkörben eine frische Brise.

Einzigartige Ferien auf der Insel Sylt

Viel Abwechslung bietet der Ort Kampen. Exklusive Mode und Kunst laden zum Luxusshopping ein. Luxuriös sind hier die Läden und die zahlreichen Strandresidenzen, die etwas vom Lifestyle ihrer Bewohner verraten. Hier befinden sich zwischen Strand und Rotem Kliff zahlreiche Fussgängerstrassen, wo Clubs, Restaurants, Bars und Cafés dazu einladen, das Leben zu geniessen. Etwa sechs Kilometer südlich von Kampen liegt Westerland, die Inselhauptstadt von Sylt. Hier befindet sich ein Sandstrand, natürlich auch für perfekte Familienferien geeignet.

Am östlichsten Punkt Sylts liegt die einmalige Felsformation des „Morsum Kliff“, das Gästen auf eindrucksvolle Weise zehn Millionen Jahre Naturgeschichte zeigt. Hier erleben Sie hautnah die Ursprünge der Insel und das Landleben. Wenden Sie sich für Ihre Sylt-Ferien an unsere Spezialisten, die Ihnen einen Direkt-Flug ab Zürich oder Basel nach Westerland ermöglichen.