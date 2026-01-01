Badeferien auf der Ferieninsel Sylt
Ferien vom Spezialisten im Paradies für Genuss und Kultur
Badeferien im Hotel BUDERSAND
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: modernes Design, einmalige Lage , abwechslungsreiche kulinarische Angebote, mehrfach prämierter Golfplatz
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Landhaus Stricker
Preis auf Anfrage
ab/bis Sylt
Highlights: ausgezeichnete Küche, schöne Anlage mit viel Grün, high-class Wellness-Bereich, gemütliche und moderne...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Lindner Hotel Sylt
Preis auf Anfrage
ab/bis Sylt
Highlights: in Gehdistanz zum Strand, grosser Wellnessbereich, gemütliches Design, familienfreundlich
8 Tage / 7 Nächte
Sylt - romantische Hotels, Strandkörbe und charmante Dörfer
Badeferien inmitten phänomenaler Landschaften
Sylt befindet sich vor der Nordseeküste Schleswig-Holsteins und Dänemarks und zählt zu den nordfriesischen Inseln. Die Insel ist über den Hindenburgdamm mit dem Festland verbunden, wodurch die Anreise mit dem Zug möglich ist. Nicht ohne Grund wird Sylt als die Königin der Nordsee bezeichnet. Gleichzeitig gilt sie als schönste Insel weit und breit und noch dazu als die beliebteste. Im Norden der Insel befindet sich List, das sich durch Natürlichkeit, hohe Dünen und Ruhe auszeichnet.
Besucher können hier den Alltag vergessen und mit der Natur in Einklang kommen. Auch für Sportler ist Sylt bestens geeignet. Möglich sind Golf, Minigolf, Reiten, Wandern, Radfahren, Wellness und Windsurfen – das alles dazu noch in einer einmaligen Landschaft. Natürlich kommt auch das Baden nicht zu kurz, denn es gibt viele Badestrände, die Gäste zum Relaxen einladen. Acht Kilometer Sandstrand an traumhaften Stränden bieten Ferien vom Feinsten. Gäste geniessen in Strandkörben eine frische Brise.
Einzigartige Ferien auf der Insel Sylt
Viel Abwechslung bietet der Ort Kampen. Exklusive Mode und Kunst laden zum Luxusshopping ein. Luxuriös sind hier die Läden und die zahlreichen Strandresidenzen, die etwas vom Lifestyle ihrer Bewohner verraten. Hier befinden sich zwischen Strand und Rotem Kliff zahlreiche Fussgängerstrassen, wo Clubs, Restaurants, Bars und Cafés dazu einladen, das Leben zu geniessen. Etwa sechs Kilometer südlich von Kampen liegt Westerland, die Inselhauptstadt von Sylt. Hier befindet sich ein Sandstrand, natürlich auch für perfekte Familienferien geeignet.
Am östlichsten Punkt Sylts liegt die einmalige Felsformation des „Morsum Kliff“, das Gästen auf eindrucksvolle Weise zehn Millionen Jahre Naturgeschichte zeigt. Hier erleben Sie hautnah die Ursprünge der Insel und das Landleben. Wenden Sie sich für Ihre Sylt-Ferien an unsere Spezialisten, die Ihnen einen Direkt-Flug ab Zürich oder Basel nach Westerland ermöglichen.
Westerland
Entdecken Sie die bezaubernde Inselhauptstadt
Die schicke Stadt gilt als Kurzentrum der Insel. Im Wellnesszentrum "Syltness Center" können Sie beispielsweise diverse Wellnessbehandlungen buchen und die grosse Saunalandschaft besuchen. Die Innenstadt von Westerland ist lebendig und bietet diverse Geschäfte, Boutiquen und Cafés. Während einer Stadtführung entdecken Sie die romantischen Ecken der Stadt. Geschichte und Kultur Interessierte lernen viel über Alt-Westerland und können beispielsweise die von Reetdachhäusern besuchen. Im Sommer werden an der Promenade viele Veranstaltungen und Konzerte durchgeführt. Eine Inselhauptstadt die vieles zu bieten hat und mit ihrem Charme jeden überzeugt.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Strand-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen