Ferien in Griechenland - Reisen vom Spezialisten
Griechenland: Antike Geschichte und endlose Sandstrände
Badeferien auf Kreta
Entdecken Sie antike Stätten und geniessen Sie die Sonne an den langen Sandstränden.
Badeferien auf Santorini
Weisse Häuser, blaue Dächer und traumhafte Sonnenuntergänge - Willkommen auf Santorini!
Badeferien auf dem Peloponnes
Geschichtsträchtige Halbinsel die zu Ausflügen und zum Entspannen abseits des Massentourismus einlädt.
Badeferien auf Zakynthos
Die "Blume des Ostens" lockt mit goldfarbenen Sandstränden, malerischen Bergdörfern und weissen Klippen.
Badeferien auf Samos
Bezaubernde, flachabfallende Strände, süsser Wein und ein abwechslungsreiches Landesinnere garantieren einen gelungenen Urlaub.
Geniessen Sie perfekte Badeferien auf den griechischen Inseln
Mykonos
Mykonos gilt als die Trenddestination in Griechenland und versprüht Lebensfreude pur. Die Bewohner der Kykladeninsel heisst alle Gäste willkommen und begeistern diese mit ihrer charmanten und offenen Haltung. In der Hochsaison finden sich viele Prominente an der Küste ein und die Insel verwandelt sich in eine Partydestination. In der Nebensaison wird die Insel zum Paradies für Erholungssuchende. Lassen Sie sich verzaubern von der kykladischen Architektur und geniessen Sie die griechische-Küche in einem der vielen Restaurants.
Kreta
Herrliche Landschaften, malerische Strände, lebhafte Städte und traditionelle Dörfer - Auf Kreta werden Sie nichts vermissen. Die Insel ist ein Paradies für Wassersportler. Surfen, Schnorcheln oder Windsurfen sind nur einige Aktivitäten, welche angeboten werden. Die Strände Elounda, Hersonissos und Aghia Marina sind lebhafte Orte, an denen es sich gut verweilen lässt.
Rhodos
Tauchen Sie ein in das kristallklare Wasser und erholen Sie sich an weichen Sandstränden von Rhodos. Die Insel ist die grösste der Dodekanes Inseln und ist reich an antiker Geschichte. Schlendern Sie durch die gepflasterte Altstadt, welche einem Labyrinth gleicht und geniessen Sie dabei den Ausblick auf die türkisfarbene Bucht. Erwärmen Sie sich durch den Tag an den herrlichen Sonnenstrahlen und stürzen Sie sich in der Nacht in das aufregende Nachtleben in der Stadt.
Kos
Bestaunen Sie die mächtigen Felsklippen an der Küste oder wandern Sie durch die verzaubernde Landschaft - Kos ist voll von natürlichen Schätzen. Begeisterte der antiken Kultur finden hier unzählige griechische Ruinen, korinthische Säulen und oberhalb des Hafen eine mittelalterliche Burg.
Santorini
Santorini ist eine Insel zum verlieben, erschaffen durch einen extremen Vulkanausbruch. Die Klippen an der Küste verzaubern Ihre Besucher mit einer einmaligen Farbenpracht. Auf der Hauptinsel Thira erleben Sie die kykladische Kultur wie an keinem anderen Ort in Griechenland. Atemberaubende Sonnenuntergänge und eine spektakuläre Reflexion über den Gebäuden laden zum träumen ein. Die Strände von Perissa und Kamari gelten als die schönsten der Insel. Durch das Vulkangestein sind die Strände eine Mischung aus roten und schwarzen Kieselsteinen und herrlich feinem Sand.
Korfu
Die idyllische Insel Korfu verzaubert seine Besucher mit unberührten Strände und einer faszinierenden Landschaft. Auf der ganzen Insel gibt es für Paare und Familien gleichermassen viel zu entdecken. Auf Korfu gibt es unzählig schöne Ferienorte, die schönsten sind dabei Roda und Paleokastritsa, mit vielen einladenden Hotels.
Peloponnese
Die Insel, wo Herkules gegen Nemischen Löwe kämpfte oder Götter auf der Erde wandelten, ist bekannt für viele mystischen Geschichten. Die Region um Peloponnese gilt als die vom Tourismus am meisten geprägte Region auf dem griechischen Festland. Nicht weit von Athen entfernt lockt die Region mit faszinierenden Sehenswürdigkeiten und historischen Schätzen. Dank seiner ausgezeichneten Lage, ist die Region von allen Seiten vom Meer umgeben und lockt mit herrlichen Sandstränden.
Zakynthos
Das grosse Highlight von diese Insel sind die Kalksteinfelsen, das türkisfarbene Wasser und die reizende Natur an der Westküste der Insel. Im südlichen Teil der Insel, befinden sich die beliebtesten Badeferienstrände der Insel. Sobald Sie die Region Richtung norden verlassen - können Sie die still Wildnis von Zakynthos erleben und viele traditionelle Dörfer erkunden.
Samos
Direkt vor der türkischen Küste liegt eines der beliebtesten Reiseziele der Ägäischen Inseln - Samos. Samos gehört zu den ruhigeren Destinationen in Griechenland und besticht mit zahlreichen abgelegenen und ruhigen Stränden entlang der Küste. Einzig in der Hauptstadt Vathy ist das Leben ein wenig pulsierend. im Landesinnern locken die Berge mit wunderschönen Wanderwegen.
Chalkidiki
Die Region Chalkidiki besteht aus den drei Halbinseln Kassandra, Sithnia und Polygyros und verzaubert ihre Besucher mit funkelnden Stränden und und vielen sportlichen Aktivitäten. Tauchen und Kajakfahren sind die beliebtesten Wassersportarten. Die Region eignet sich aber auch hervorragend für Radsportler. Wer es lieber ein wenig ruhiger mag, besucht eine der Weinbergen und geniesst ein Glas griechischen Wein.
Beste Reisezeit
Die Beste Reisezeit für das Festland in Griechenland ist zwischen Mai und September. Die höchsten Temperaturen werden in den Monaten Juli und August erreicht. Für Kultur Interessierte und Aktive Reisende empfehlen sich die Monate Mai und Juni, da die Temperaturen für Ausflüge in diesen Monaten sehr angenehm sind. Für die Badeferien ist die beste Reisezeit in den Monaten Juni bis September. Wobei bei guten Wetterverhältnissen bis in den Oktober hinein wunderbare Bedingungen für Badeferien herrschen können.
Welche griechische Insel passt zu Ihnen?
Über zweihundert Inseln sind bewohnt. Die Wahl fällt leichter, wenn man sie nach Gruppen ordnet.
Kykladen: weisse Dörfer und Vulkanküsten
Santorini mit seiner Caldera und Mykonos mit Windmühlen und Nachtleben sind die bekanntesten. Ruhiger und familienfreundlicher sind Naxos und Paros mit langen Sandstränden und einem grünen Hinterland.
Dodekanes: Ritterburgen und Ostwind
Rhodos verbindet eine mittelalterliche Altstadt unter UNESCO-Schutz mit langen Stränden. Kos ist flacher, gut mit dem Rad erschliessbar und antik reich. Auf beiden weht im Sommer der Meltemi.
Ionische Inseln: grün und windgeschützt
Korfu, Kefalonia und Zakynthos liegen im Westen, bekommen mehr Regen und sind deshalb deutlich grüner. Der Meltemi erreicht sie kaum – gut für Familien und Segler.
Kreta und die Sporaden
Kreta ist gross genug für Badeferien und Rundreise zugleich. Die Sporaden im Nordosten mit Skiathos und Skopelos sind kompakt, bewaldet und in kurzen Fährfahrten kombinierbar.
Anreise und Inselkombinationen
Griechenland lässt sich gut als Kombination aus zwei oder drei Inseln planen – die Logistik will jedoch bedacht sein.
Flüge und Fähren
Ab der Schweiz werden Athen, Kreta, Rhodos, Korfu und Kos direkt angeflogen, andere Inseln über Athen. Vom Hafen Piräus fahren Fähren zu allen Gruppen; Schnellfähren zwischen den Kykladen brauchen ein bis drei Stunden, konventionelle deutlich länger.
Kombinationen, die funktionieren
Innerhalb einer Inselgruppe zu bleiben spart Zeit: Santorini mit Naxos, Rhodos mit Kos, Korfu mit Paxos. Sprünge zwischen den Gruppen führen meist über Athen zurück.
Wann die Saison läuft
Von Mai bis Oktober ist es trocken und sonnig, im Juli und August erreichen die Temperaturen 30 bis 35 Grad. Für Wanderungen und Besichtigungen sind Mai, Juni, September und Oktober angenehmer; das Meer bleibt bis in den Oktober warm.
Häufige Fragen zu Griechenland
Die Ionischen Inseln Korfu, Kefalonia und Zakynthos liegen windgeschützt und sind grüner. Auf den Kykladen bieten Naxos und Paros lange, flach abfallende Sandstrände. Kos ist flach und gut mit dem Rad erschliessbar.
Am einfachsten innerhalb einer Gruppe – etwa Santorini mit Naxos oder Rhodos mit Kos. Schnellfähren zwischen den Kykladen brauchen ein bis drei Stunden; Sprünge zwischen den Gruppen führen meist über Athen.
Ein trockener Nordwind, der im Sommer vor allem über den Kykladen und dem Dodekanes weht. Er kühlt angenehm, kann aber Fährverbindungen beeinträchtigen. Die Ionischen Inseln im Westen erreicht er kaum.
Kreta für Vielfalt und Grösse, Rhodos und Kos für Familien und lange Sandstrände, Santorini für die Caldera-Kulisse, Mykonos fürs Ausgehen, Naxos und Paros für ein ausgewogenes Verhältnis von Ruhe und Infrastruktur, Korfu und Kefalonia für Grün und Badebuchten.
Ja, innerhalb einer Inselgruppe. Die Kykladen sind untereinander gut per Fähre verbunden, ebenso die Ionischen Inseln. Planen Sie pro Insel mindestens drei Nächte und prüfen Sie die Fahrpläne, die ausserhalb der Hochsaison ausdünnen.
Die Kykladen sind karg, weiss getüncht und windiger – das klassische Griechenlandbild. Die Ionischen Inseln im Westen sind grüner, geschützter und milder. Für Familien sind Letztere meist die ruhigere Wahl.
Direktflüge ab der Schweiz bestehen im Sommer nach Kreta, Rhodos, Kos, Korfu, Santorini und Mykonos. Kleinere Inseln werden über Athen und anschliessend per Inlandflug oder Fähre erreicht.
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Geschichtsträchtiges Athen
Die Hauptstadt ist ein Besuch wert
Athen eignet sich nicht nur als Städtereise optimal, sondern auch wunderbar als Kombination zusammen mit Badeferien. Das Stadtbild wird von Architekturdenkmäler und Kulturschätzen geprägt. Die Stadt ist sehr lebendig und die Ausgehviertel werden gut besucht. Auf den Balkonen der Häuser blühen Blumen und auf den farbenfrohen Märkten wird lautstark gehandelt. In Athen kann man hervorragendes Essen geniessen. In traditionellen Tavernen geniesst man griechische Spezialitäten, guten Wein und eine herzliche Bedienung.
Athen bietet für Kultur interessierte Leute enorm viele Sehenswürdigkeiten. An erster Stelle der Ausflüge sollte sicherlich die Akropolis stehen. Das imposante Wahrzeichen ist praktisch von überall in der Stadt aus sichtbar und der Besuch versetzt Sie in eine andere Zeit. Das Nationalmuseum ist ebenfalls zu empfehlen, denn es beherbergt antike Schätze wie zum Beispiel minoische Werke und Goldarbeiten aus Mykene. In Athen gibt es also sehr viel zu entdecken und wir sind der Meinung, dass die Stadt mehr Aufmerksamkeit verdient.
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