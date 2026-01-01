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strandreisen
Llafranc, Costa Brava

Spanisches Festland Reisen

Sonnengeküsstes Ferienland

Mit mehr als 300 Sonnentagen im Jahr zählt Spanien zu den beliebtesten Reisezielen in Europa. Das sonnengeküsste Ferienland lockt aber mit weitaus mehr: Endlosen Küsten am Mittelmeer, malerischen Badebuchten, faszinierenden Städten, Flamenco Rhythmen und kulinarischen Leckerbissen.

Icon map8 Tage
Badeferien im Kempinski Hotel Bahia Marbella-Estepona
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Ca. 1.000 qm großen Spa-Bereich, Puro Beach Club nur 5 Minuten entfernt, Direkte Strandlage , 2...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Badeferien auf dem Festland Spaniens

Das vielseitige Festland begeistert mit malerischen Badebuchten, wilden Küsten und pulsierenden Städten.

Badeferien auf Ibiza

Das klare Meer, die weissen Strände und das bunte Nachtleben machen die Insel einzigartig.

 

Badeferien auf den Kanarische Inseln

Die Kanarischen Inseln bieten alles für Ihre perfekten Badeferien.

Badeferien auf Mallorca

Die beliebte Insel im Mittelmeer wird Sie mit ihrem Charme und den romantischen Buchten überzeugen.

 

Badeferien auf Menorca

Auf Menorca treffen Sie auf kilometerlange Sandstrände und versteckte Buchten.

 

 

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